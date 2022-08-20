https://sputnikarabic.ae/20220820/كويتي-يجمع-200-آلة-موسيقية-غريبة-فيديو-1066673313.html
كويتي يجمع 200 آلة موسيقية غريبة... فيديو
كويتي يجمع 200 آلة موسيقية غريبة... فيديو
يحاول عازف كويتي تكوين أسلوب مبتكر في الموسيقى عن طريق جمع أكثر الآلات الموسيقية غرابة حول العالم ووضعها في مكان واحد. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T20:19+0000
2022-08-20T20:19+0000
2022-08-20T20:19+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم السبت، ونشرت مقطع فيديو يرصد بعضا من تفاصيل المكان الذي استخدمه العازف الكويتي ليضع فيه الآلات الموسيقية الغريبة، التي قام بجمعها من أماكن مختلفة حول العالم.وقالت الصحيفة إن العازف الكويتي، مشعل المقهوي، جميع أكثر من 200 آلة موسيقية غريبة ليستخدمها في ابتكار أساليب موسيقية غير تقليدية.ولفت المقهوي إلى أن كل آلة موسيقية لها صوت معين وكلما زاد عدد الآلات كلما زادت قدرة العازف على الاستفادة منها في عزف لحن أكثر تميزا مقارنة بآلات العزف التقليدية.
https://sputnikarabic.ae/20220804/مشغل-الموسيقى-الكلاسيكي-من-التسعينيات-وينامب-يعود-رسميا-ماذا-في-جعبته؟-1066006407.html
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منوعات, أخبار الكويت اليوم
منوعات, أخبار الكويت اليوم
كويتي يجمع 200 آلة موسيقية غريبة... فيديو
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يحاول عازف كويتي تكوين أسلوب مبتكر في الموسيقى عن طريق جمع أكثر الآلات الموسيقية غرابة حول العالم ووضعها في مكان واحد.
ذكرت ذلك صحيفة "الجريدة" الكويتية، اليوم السبت، ونشرت مقطع فيديو يرصد بعضا من تفاصيل المكان الذي استخدمه العازف الكويتي ليضع فيه الآلات الموسيقية الغريبة، التي قام بجمعها من أماكن مختلفة حول العالم
.
وقالت الصحيفة إن العازف الكويتي، مشعل المقهوي، جميع أكثر من 200 آلة موسيقية غريبة ليستخدمها في ابتكار أساليب موسيقية غير تقليدية.
ولفت المقهوي إلى أن كل آلة موسيقية
لها صوت معين وكلما زاد عدد الآلات كلما زادت قدرة العازف على الاستفادة منها في عزف لحن أكثر تميزا مقارنة بآلات العزف التقليدية.