https://sputnikarabic.ae/20220820/ليستر-سيتي-يمدد-عقد-مهاجمه-المخضرم-فاردي-حتى-2024-فيديو-1066655835.html
ليستر سيتي يمدد عقد مهاجمه المخضرم فاردي حتى 2024... فيديو
ليستر سيتي يمدد عقد مهاجمه المخضرم فاردي حتى 2024... فيديو
أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، أنه مدد تعاقده مع مهاجمه المخضرم جيمي فاردي لعام واحد، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى يونيو/حزيران 2024. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:39+0000
2022-08-20T12:39+0000
2022-08-20T12:39+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال فاردي بعد تمديد عقده: "أنا في غاية السعادة. لم أتردد مطلقاً في التوقيع".وأضاف: "القرار كان سهلاً. لأنني موجود هنا منذ مدة طويلة لدرجة أني أرى نفسي جزءاً من هذا النادي".وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي البالغ 35 عاماً.وانضم فاردي إلى ليستر في 2012، وحاليا يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ برصيد 164 هدفا أحرزها خلال 387 مباراة لعبها في جميع المنافسات.وفي الموسم الماضي، أحرز فاردي 17 هدفاً في جميع المنافسات.كما لعب دورا بارزا في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2015-2016، وكذلك الفوز بكأس إنجلترا في موسم 2020-2021.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي يمدد عقد مهاجمه المخضرم فاردي حتى 2024... فيديو
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أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم السبت، أنه مدد تعاقده مع مهاجمه المخضرم جيمي فاردي لعام واحد، ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى يونيو/حزيران 2024.
وقال فاردي بعد تمديد عقده: "أنا في غاية السعادة. لم أتردد مطلقاً في التوقيع".
وأضاف: "القرار كان سهلاً. لأنني موجود هنا منذ مدة طويلة لدرجة أني أرى نفسي جزءاً من هذا النادي".
وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي البالغ 35 عاماً.
وانضم فاردي إلى ليستر في 2012، وحاليا يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ برصيد 164 هدفا أحرزها خلال 387 مباراة لعبها في جميع المنافسات.
وفي الموسم الماضي، أحرز فاردي 17 هدفاً في جميع المنافسات.
كما لعب دورا بارزا في فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
في موسم 2015-2016، وكذلك الفوز بكأس إنجلترا في موسم 2020-2021.