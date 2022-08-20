https://sputnikarabic.ae/20220820/مجلة-كوريا-الشمالية-توسع-أهم-مطاراتها-العسكرية-لاستقبال-مقاتلات-جديدة-1066656804.html
مجلة: كوريا الشمالية توسع أهم مطاراتها العسكرية لاستقبال مقاتلات جديدة
مجلة: كوريا الشمالية توسع أهم مطاراتها العسكرية لاستقبال مقاتلات جديدة
كشفت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري عن قيام كوريا الشمالية بتوسيع مطاراتها العسكرية، في مؤشر على أن الدولة تعمل على استقبال مقاتلات جديدة لا تمتلكها في... 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T13:08+0000
2022-08-20T13:08+0000
2022-08-20T13:08+0000
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وركزت كوريا الشمالية على تحديث قواتها الصاروخية الاستراتيجية الأرضية بشكل كبير، بالإضافة إلى المدرعات والدبابات والمدفعية، وتطوير مركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت منذ عام 2021.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميتاري وواتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد ركزت كوريا الشمالية أيضا على تحديث مقاتلاتها الجوية، لكنها اعتمدت في هذا القطاع على دول أخرى بعكس المعدات العسكرية السطحية البحرية والغواصات الاستراتيجية التي تنتج محليا.ونوه المقال إلى أن كوريا الشمالية أنتجت مجموعة واسعة من الطائرات دون طيار للمهام الخاصة، كما أنها أنتجت سابقا بترخيص روسي مقاتلات "ميغ-29"، حيث تم تصنيع أكثر من 20 واحدة منها بحسب تقديرات المصدر.وقدرت المجلة أن مدرج المطار قد تم تمديده إلى حوالي 2800 متر، مع إنشاء ساحة شمالية جديدة، وعلى وجه الخصوص، يبدو أن هذا التوسيع هدفه إيجاد ممر جديد يؤدي بشكل مباشر إلى ساحة شمالي المطار حيث توجد منشأة تحت الأرض داخل تل مجاور.وجاء في المقال: "مع تحرك كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع روسيا المجاورة، والجمهوريات الشعبية المعلنة المدعومة من روسيا دونيتسك ولوغانسك، فإن احتمال أن تفكر روسيا في استئناف تسليم طائرات "ميغ -29" أو فئات مقاتلة أخرى إلى كوريا الشمالية، ربما طائرات "ميغ-23" أو لا يمكن استبعاد طائرات "ميغ-21".
https://sputnikarabic.ae/20220819/مجلة-الغواصة-الروسية-الأخطبوط-مخصصة-لتنفيذ-ضربات-نووية-حرارية-من-القطب-الشمالي-صور-1066624193.html
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رصد عسكري, العالم
مجلة: كوريا الشمالية توسع أهم مطاراتها العسكرية لاستقبال مقاتلات جديدة
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كشفت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري عن قيام كوريا الشمالية بتوسيع مطاراتها العسكرية، في مؤشر على أن الدولة تعمل على استقبال مقاتلات جديدة لا تمتلكها في الوقت الحالي.
وركزت كوريا الشمالية على تحديث قواتها الصاروخية الاستراتيجية الأرضية بشكل كبير، بالإضافة إلى المدرعات والدبابات والمدفعية، وتطوير مركبات انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت منذ عام 2021.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ميتاري وواتش"
المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، فقد ركزت كوريا الشمالية أيضا على تحديث مقاتلاتها الجوية، لكنها اعتمدت في هذا القطاع على دول أخرى بعكس المعدات العسكرية السطحية البحرية والغواصات الاستراتيجية التي تنتج محليا.
ونوه المقال إلى أن كوريا الشمالية أنتجت مجموعة واسعة من الطائرات دون طيار للمهام الخاصة، كما أنها أنتجت سابقا بترخيص روسي مقاتلات "ميغ-29"، حيث تم تصنيع أكثر من 20 واحدة منها بحسب تقديرات المصدر.
وبين المقال بعض المؤشرات التي تؤكد قيام كوريا الشمالية بتطوير ترسانتها الجوية القتالية، حيث أشار إلى القيام على تطوير إحدى أهم القواعد العسكرية الجوية في البلاد (Sunchon Airfield) الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال شرق بيونغ يانغ، حيث تم تطوير المدرج الرئيسي بنجاح وتطوير حظائر الطائرات والمآزر والممرات.
وقدرت المجلة أن مدرج المطار قد تم تمديده إلى حوالي 2800 متر، مع إنشاء ساحة شمالية جديدة، وعلى وجه الخصوص، يبدو أن هذا التوسيع هدفه إيجاد ممر جديد يؤدي بشكل مباشر إلى ساحة شمالي المطار حيث توجد منشأة تحت الأرض داخل تل مجاور.
ونوهت المجلة إلى أن كوريا الشمالية قامت منذ فترة طويلة ببناء مرافق تخزين، وفي بعض الأحيان مطارات بأكملها تحت الأرض، وقدمت المساعدة في بناء مثل هذه المرافق لفيتنام والصين في الماضي، ما يعكس وجود خبرة واسعة لديها في بناء التحصينات ضد القصف الجوي.
وجاء في المقال: "مع تحرك كوريا الشمالية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع روسيا المجاورة، والجمهوريات الشعبية المعلنة المدعومة من روسيا دونيتسك ولوغانسك، فإن احتمال أن تفكر روسيا في استئناف تسليم طائرات "ميغ -29" أو فئات مقاتلة أخرى إلى كوريا الشمالية، ربما طائرات "ميغ-23" أو لا يمكن استبعاد طائرات "ميغ-21".