https://sputnikarabic.ae/20220819/مجلة-الغواصة-الروسية-الأخطبوط-مخصصة-لتنفيذ-ضربات-نووية-حرارية-من-القطب-الشمالي-صور-1066624193.html

مجلة: الغواصة الروسية "الأخطبوط" مخصصة لتنفيذ ضربات نووية حرارية من القطب الشمالي... صور

مجلة: الغواصة الروسية "الأخطبوط" مخصصة لتنفيذ ضربات نووية حرارية من القطب الشمالي... صور

ركزت مجلة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري على ميزات الغواصة الروسية الجديدة الغامضة، مشيرة إلى أنها مخصصة لتنفيذ ضربات نووية حرارية من القطب الشمالي لكوكب... 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T14:39+0000

2022-08-19T14:39+0000

2022-08-19T14:39+0000

رصد عسكري

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101486/82/1014868230_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_0a2d366822dd2d8a8faa5185945c1c2f.jpg

وأشار المقال الذي نشرته مجلة "ميلتاري وواتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، إلى أن الغواصة الروسية الجديدة التي تم الكشف عنها في معرض "آرميا 2022" والتي تحمل اسم "أركتور"، هي غواصة "مخصصة للعمل بشكل أساسي كحاملة صواريخ باليستية استراتيجية في منطقة القطب الشمالي".وقدرت المجلة إزاحة الغواصة مقارنة إياها مع مجسم غواصة أخرى موجود في المعرض، بحوالي 24 ألف طن عند غمرها بالماء.ونوهت المجلة في مقالها الذي حمل عنوان (نظرة على الغواصة الروسية الشبحية الجديدة Arktur: المصممة لإطلاق ضربات نووية حرارية من أقصى الشمال)، إلى أن "فئة الغواصة الجديدة تتميز بهيكل انسيابي مع برج (شراع) منخفض الارتفاع وتصميم مسطح (قرفصائي) وبدن عريض ونظام الدفع تم تغطيته بالكامل ذو تصميم غير معروف (سري)".وتوقعت المجلة أن تستوعب الغواصة الجديدة ما لا يقل عن 12 حجرة إطلاق على الهيكل الخلفي للغواصة لفئات مستقبلية من الصواريخ الباليستية عابرة القارات، على الرغم من أن الاحتمالات لا تزال قائمة بأن الأنواع الأخرى من الغواصة الجديدة يمكن أن تنشر فئات من الصواريخ التكتيكية.غواصات مرافقة تشكل ما يشبه "أذرع الأخطبوط"ونوهت المجلة في مقالها إلى أن إحدى الغواصات الأخرى المعروضة في منتدى "آرميا 2022" ستكون مخصصة لمرافقة الغواصة الروسية وتنفذ أدوار الدعم لها.ووصف المتابعون ورواد وسائل التواصل الاجتماعي الغواصة الروسية بـ"الأخطبوط" بسبب ميزتها المتمثلة بنشر غواصات ذاتية القيادة، الأمر الذي يدعمها بما يشبه "الأذرع في الأعماق"، بحسب بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.وكان مسؤول في مكتب تصميم التقنيات البحرية "روبين" قد قال للصحفيين خلال معرض "آرميا 2022"، إنهم اصطلحوا على تسمية الغواصة المستقبلية التي ستظهر إلى حيز الوجود في النصف الثاني من القرن الـ21 بـ"أركتور".وعن الصواريخ التي ستتسلح بها غواصة "أركتور" قال المسؤول إن وجود سلاح صاروخي مطوّر يتيح لها أن تكون أصغر حجما من الغواصات المتوفرة حاليا.وذكر أن طول غواصة "أركتور" يبلغ 134 مترا، وعرضها يبلغ 15.7 متر، ويقودها طاقم مكوّن من نحو 100 شخص.

https://sputnikarabic.ae/20220814/صحيفة-أمريكا-تخفض-قدرات-أسوأ-مقاتلة-في-العالم-وتبيعها-للعالم-الثالث-ودول-عربية----1066394236.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, العالم, روسيا