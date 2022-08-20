https://sputnikarabic.ae/20220820/مستشفى-كويتي-يجري-أكثر-من-100-عملية-جراحية-باستخدام-الروبوت-الجراحي-1066662274.html
مستشفى كويتي يجري أكثر من 100 عملية جراحية باستخدام "الروبوت الجراحي"
مستشفى كويتي يجري أكثر من 100 عملية جراحية باستخدام "الروبوت الجراحي"
نجح فريق جراحي في مستشفى كويتي، في إجراء أكثر من 100 عملية جراحية عن طريق الروبوت الجراحي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم السبت. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
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وتوقع رئيس قسم الجراحة في "مستشفى جابر الأحمد" الدكتور سليمان المزيدي، "أن يصل عدد الجراحات إلى 200 جراحة مع نهاية هذا العام".وأضاف المزيدي في تصريح صحفي، أن "قسم الجراحة العامة هو الوحيد الذي يمتلك روبوت جراحي في الكويت"، مبينا أن "معظم الجراحات العامة التي يجريها القسم باستعماله، هي عمليات سمنة وقولون وجدار البطن والفتق المعقدة، إضافة إلى بعض عمليات استئصال المرارة".وبين المزيدي أن "عالم الجراحة تحول من عمليات فتح البطن إلى عمليات المناظير ثم إلى عمليات الروبوت"، لافتا إلى أن "كل هذا التطور والتدرج في العمليات بفضل دعم وزارة الصحة وقيادتها".وأوضح أن "هذا الإنجاز يتماشى مع رؤية وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية في الكويت وتقديم الرعاية المتميزة والأفضل عالميا للمواطنين".
https://sputnikarabic.ae/20220315/الإمارات-تنفذ-أول-جراحة-عمود-فقري-باستخدام-الروبوت-في-الشرق-الأوسط-1059950448.html
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العالم العربي, الكويت
مستشفى كويتي يجري أكثر من 100 عملية جراحية باستخدام "الروبوت الجراحي"
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نجح فريق جراحي في مستشفى كويتي، في إجراء أكثر من 100 عملية جراحية عن طريق الروبوت الجراحي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم السبت.
وتوقع رئيس قسم الجراحة في "مستشفى جابر الأحمد" الدكتور سليمان المزيدي، "أن يصل عدد الجراحات إلى 200 جراحة مع نهاية هذا العام".
وأضاف المزيدي في تصريح صحفي، أن "قسم الجراحة العامة هو الوحيد الذي يمتلك روبوت جراحي في الكويت"، مبينا أن "معظم الجراحات العامة
التي يجريها القسم باستعماله، هي عمليات سمنة وقولون وجدار البطن والفتق المعقدة، إضافة إلى بعض عمليات استئصال المرارة".
وبين المزيدي أن "عالم الجراحة تحول من عمليات فتح البطن إلى عمليات المناظير ثم إلى عمليات الروبوت
"، لافتا إلى أن "كل هذا التطور والتدرج في العمليات بفضل دعم وزارة الصحة وقيادتها".
وأوضح أن "هذا الإنجاز يتماشى مع رؤية وزارة الصحة في تطوير المنظومة الصحية في الكويت وتقديم الرعاية المتميزة والأفضل عالميا للمواطنين".