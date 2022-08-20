https://sputnikarabic.ae/20220820/مصرع-16-شخصا-وإصابة-21-في-حادث-سير-مروع-بتركيا-1066660662.html

مصرع 16 شخصا وإصابة 21 في حادث سير مروع بتركيا

مصرع 16 شخصا وإصابة 21 في حادث سير مروع بتركيا

لقي 16 شخصا حتفهم وجرح 21 آخرون، اليوم السبت، في حادث سير مروع في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا. 20.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-20T14:39+0000

2022-08-20T14:39+0000

2022-08-20T14:39+0000

أخبار تركيا اليوم

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن حافلة ركاب اصطدمت بفريق إنقاذ كان يتعامل مع سيارة تدحرجت لمنحدر بمنطقة نزيب.واصطدمت الحافلة كذلك بعربة بث مباشر تابعة لوكالة أنباء كانت تغطي الحادث، على طريق "طرسوس-أضنة-غازي عنتاب" السريع.وقال والي غازي عنتاب، داوود غُل، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 16 شخصا، بينهم 4 من الكادر الطبي.وكان الوالي قد أعلن في وقت سابق أن حادث التصادم أسفر عن مصرع 15 شخصا بينهم 3 عمال إطفاء، وموظفان اثنان من الكادر الصحي، وصحفيان اثنان، بحسب معلومات أولية.

https://sputnikarabic.ae/20220108/تركيا-تعزي-مصر-في-مصرع-16-شخصا-إثر-حادث-سير-في-محافظة-جنوب-سيناء-1055107698.html

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أخبار تركيا اليوم