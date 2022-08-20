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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
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سلطات زابوروجيه تحبط استفزازا أوكرانيا جديدا في محطة الطاقة النووية
سلطات زابوروجيه تحبط استفزازا أوكرانيا جديدا في محطة الطاقة النووية
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات المحلية أحبطت هجوما أوكرانيا جديدا على محطة زابوروجيه النووية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:56+0000
2022-08-20T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك" قال خلالها إنه تم منع وإحباط محاولة استفزاز وشيكة في محطة زابوروجيه النووية.وأضاف روغوف قائلا: "في 19 أغسطس/ آب كان الوضع هادئًا نسبيًا في محطة الطاقة النووية بفضل المراقبة، وتم كشف محاولة الاستفزاز التي خطط لها أوكرانيون".وتابع قائلا: "كان من الممكن أن تكون العواقب كبيرة"، مشددا على أن كييف ستحاول تحقيق خططها الإجرامية والقيام باستفزازات جديدة من خلال قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
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العالم
العالم

سلطات زابوروجيه تحبط استفزازا أوكرانيا جديدا في محطة الطاقة النووية

12:56 GMT 20.08.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه الكهرونووية
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات المحلية أحبطت هجوما أوكرانيا جديدا على محطة زابوروجيه النووية.
وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك" قال خلالها إنه تم منع وإحباط محاولة استفزاز وشيكة في محطة زابوروجيه النووية.
وأضاف روغوف قائلا: "في 19 أغسطس/ آب كان الوضع هادئًا نسبيًا في محطة الطاقة النووية بفضل المراقبة، وتم كشف محاولة الاستفزاز التي خطط لها أوكرانيون".
وتابع قائلا: "كان من الممكن أن تكون العواقب كبيرة"، مشددا على أن كييف ستحاول تحقيق خططها الإجرامية والقيام باستفزازات جديدة من خلال قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
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