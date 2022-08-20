https://sputnikarabic.ae/20220820/-سلطات-زابوروجيه-تحبط-استفزازا-أوكرانيا-جديدا-في-محطة-الطاقة-النووية---1066656713.html
سلطات زابوروجيه تحبط استفزازا أوكرانيا جديدا في محطة الطاقة النووية
سلطات زابوروجيه تحبط استفزازا أوكرانيا جديدا في محطة الطاقة النووية
أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات المحلية أحبطت هجوما أوكرانيا جديدا على محطة زابوروجيه النووية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T12:56+0000
2022-08-20T12:56+0000
2022-08-20T12:56+0000
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وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك" قال خلالها إنه تم منع وإحباط محاولة استفزاز وشيكة في محطة زابوروجيه النووية.وأضاف روغوف قائلا: "في 19 أغسطس/ آب كان الوضع هادئًا نسبيًا في محطة الطاقة النووية بفضل المراقبة، وتم كشف محاولة الاستفزاز التي خطط لها أوكرانيون".وتابع قائلا: "كان من الممكن أن تكون العواقب كبيرة"، مشددا على أن كييف ستحاول تحقيق خططها الإجرامية والقيام باستفزازات جديدة من خلال قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سلطات زابوروجيه تحبط استفزازا أوكرانيا جديدا في محطة الطاقة النووية
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن السلطات المحلية أحبطت هجوما أوكرانيا جديدا على محطة زابوروجيه النووية.
وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك" قال خلالها إنه تم منع وإحباط محاولة استفزاز وشيكة في محطة زابوروجيه النووية.
وأضاف روغوف قائلا: "في 19 أغسطس/ آب كان الوضع هادئًا نسبيًا في محطة الطاقة النووية بفضل المراقبة، وتم كشف محاولة الاستفزاز التي خطط لها أوكرانيون".
وتابع قائلا: "كان من الممكن أن تكون العواقب كبيرة"، مشددا على أن كييف ستحاول تحقيق خططها الإجرامية والقيام باستفزازات جديدة من خلال قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.