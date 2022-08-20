https://sputnikarabic.ae/20220820/-كيسنجر-المواجهة-بين-الولايات-المتحدة-والصين-قد-تدمر-العالم-1066643200.html
كيسنجر: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد تدمر العالم
كيسنجر: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد تدمر العالم
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن التوتر الحادث بين الولايات المتحدة والصين الآن إذا انتهى إلى مواجهة عسكرية فهذا من شأنه أن يدمر العالم. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T03:12+0000
2022-08-20T03:12+0000
2022-08-20T03:12+0000
هنري كيسنجر
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويرى كيسنجر أن الصين هي ثاني أقوى دولة في العالم، وأن الانفتاح الأمريكي على الصين تاريخيًا لم يكن خطأ. مؤكدا أنه كان مفيدًا للولايات المتحدة لمدة 30 عامًا، حسب قوله.ولفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى أن الصين تطورت بشكل غير مسبوق لم يتوقعه أحد. مشيرا إلى الولايات المتحدة كان لابد أن تنظر إلى تطور الصين منذ وقت طويل، وفقا لشبكة "سي إن إن".وأشار الوزير الأمريكي السابق إلى أن المشكلة الحادثة الآن بين الولايات المتحدة والصين بسبب اعتقاد واشنطن أن بكين يمكنها التغلب عليها.ودعا كيسنجر إلى تغليب الحوار على القضايا العالقة بين البلدين معتبرا أن كلتاهما قادرتان على تدمير العالم، ووضعه في مستوى أسوأ إبان الحرب العالمية الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20220612/كيسنجر-يجب-أن-نعطي-مكانا-لروسيا-بعد-أحداث-أوكرانيا-1063463054.html
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هنري كيسنجر, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
هنري كيسنجر, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
كيسنجر: المواجهة بين الولايات المتحدة والصين قد تدمر العالم
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، أن التوتر الحادث بين الولايات المتحدة والصين الآن إذا انتهى إلى مواجهة عسكرية فهذا من شأنه أن يدمر العالم.
ويرى كيسنجر أن الصين هي ثاني أقوى دولة في العالم، وأن الانفتاح الأمريكي على الصين تاريخيًا لم يكن خطأ. مؤكدا أنه كان مفيدًا للولايات المتحدة
لمدة 30 عامًا، حسب قوله.
ولفت وزير الخارجية الأمريكي الأسبق إلى أن الصين تطورت بشكل غير مسبوق لم يتوقعه أحد. مشيرا إلى الولايات المتحدة كان لابد أن تنظر إلى تطور الصين منذ وقت طويل، وفقا لشبكة
"سي إن إن".
وأشار الوزير الأمريكي السابق إلى أن المشكلة الحادثة الآن بين الولايات المتحدة والصين بسبب اعتقاد واشنطن أن بكين يمكنها التغلب عليها.
ودعا كيسنجر إلى تغليب الحوار على القضايا العالقة بين البلدين معتبرا أن كلتاهما قادرتان على تدمير العالم، ووضعه في مستوى أسوأ إبان الحرب العالمية الأولى.