https://sputnikarabic.ae/20220820/11-مليار-دولار-خلال-7-أشهر-مشروعات-الطاقة-الشمسية-في-الصين-تنمو-300--1066672157.html
11 مليار دولار خلال 7 أشهر... مشروعات الطاقة الشمسية في الصين تنمو 300 %
11 مليار دولار خلال 7 أشهر... مشروعات الطاقة الشمسية في الصين تنمو 300 %
أصبحت الصين دولة رائدة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن مشروعات ضخمة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:46+0000
2022-08-20T19:46+0000
2022-08-20T19:46+0000
العالم
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102494/39/1024943903_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e6da275b8059b5caf53f00d339973bcb.jpg
ففي مطلع العام الجاري، قالت صحيفة "الشعب" الصينية إن إحصائيات عام 2021 حول استخدام الطاقة الشمسية أظهرت أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا.ورغم ذلك فإن العام الحالي 2022، شهد زيادة هائلة في حجم مشروعات الطاقة الشمسية وصلت إلى 304 في المئة مقارنة بالعام الماضي.ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية في الصين خلال أول 7 أشهر من 2022، وصلت إلى 11 مليار و400 مليون دولار.وتتوسع الصين في جميع مجالات توليد الطاقة النظيفة بداية من الطاقة الشمسية وحتى طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية من أجل توفير احتياجاتها المتزايد من الطاقة لتواكب نموها الاقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20220120/الصين-تحتل-المرتبة-الأولى-عالميا-في-توليد-الكهرباء-من-الطاقة-الشمسية-فيديو-1056723722.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102494/39/1024943903_104:0:855:563_1920x0_80_0_0_37b3c70f3e7b8219ae356d36ded868aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين
11 مليار دولار خلال 7 أشهر... مشروعات الطاقة الشمسية في الصين تنمو 300 %
تابعنا عبر
أصبحت الصين دولة رائدة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن مشروعات ضخمة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.
ففي مطلع العام الجاري، قالت صحيفة "الشعب" الصينية إن إحصائيات عام 2021 حول استخدام الطاقة الشمسية أظهرت أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا.
ورغم ذلك فإن العام الحالي 2022، شهد زيادة هائلة في حجم مشروعات الطاقة
الشمسية وصلت إلى 304 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية في الصين
خلال أول 7 أشهر من 2022، وصلت إلى 11 مليار و400 مليون دولار.
وتتوسع الصين في جميع مجالات توليد الطاقة النظيفة
بداية من الطاقة الشمسية وحتى طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية من أجل توفير احتياجاتها المتزايد من الطاقة لتواكب نموها الاقتصادي.