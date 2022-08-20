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https://sputnikarabic.ae/20220820/11-مليار-دولار-خلال-7-أشهر-مشروعات-الطاقة-الشمسية-في-الصين-تنمو-300--1066672157.html
11 مليار دولار خلال 7 أشهر... مشروعات الطاقة الشمسية في الصين تنمو 300 %
11 مليار دولار خلال 7 أشهر... مشروعات الطاقة الشمسية في الصين تنمو 300 %
أصبحت الصين دولة رائدة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن مشروعات ضخمة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T19:46+0000
2022-08-20T19:46+0000
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ففي مطلع العام الجاري، قالت صحيفة "الشعب" الصينية إن إحصائيات عام 2021 حول استخدام الطاقة الشمسية أظهرت أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا.ورغم ذلك فإن العام الحالي 2022، شهد زيادة هائلة في حجم مشروعات الطاقة الشمسية وصلت إلى 304 في المئة مقارنة بالعام الماضي.ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية في الصين خلال أول 7 أشهر من 2022، وصلت إلى 11 مليار و400 مليون دولار.وتتوسع الصين في جميع مجالات توليد الطاقة النظيفة بداية من الطاقة الشمسية وحتى طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية من أجل توفير احتياجاتها المتزايد من الطاقة لتواكب نموها الاقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20220120/الصين-تحتل-المرتبة-الأولى-عالميا-في-توليد-الكهرباء-من-الطاقة-الشمسية-فيديو-1056723722.html
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العالم, الصين
العالم, الصين

11 مليار دولار خلال 7 أشهر... مشروعات الطاقة الشمسية في الصين تنمو 300 %

19:46 GMT 20.08.2022
© Photo / United Nations Development Programmeطاقة شمسية على شكل باندا في الصين
طاقة شمسية على شكل باندا في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Photo / United Nations Development Programme
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أصبحت الصين دولة رائدة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن مشروعات ضخمة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.
ففي مطلع العام الجاري، قالت صحيفة "الشعب" الصينية إن إحصائيات عام 2021 حول استخدام الطاقة الشمسية أظهرت أن الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا.
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية… فيديو
20 يناير, 09:00 GMT
ورغم ذلك فإن العام الحالي 2022، شهد زيادة هائلة في حجم مشروعات الطاقة الشمسية وصلت إلى 304 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الاستثمارات في مشروعات الطاقة الشمسية في الصين خلال أول 7 أشهر من 2022، وصلت إلى 11 مليار و400 مليون دولار.
وتتوسع الصين في جميع مجالات توليد الطاقة النظيفة بداية من الطاقة الشمسية وحتى طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية من أجل توفير احتياجاتها المتزايد من الطاقة لتواكب نموها الاقتصادي.
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