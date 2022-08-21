https://sputnikarabic.ae/20220821/إصابة-رئيس-الوزراء-الياباني-بكورونا-1066683409.html
إصابة رئيس الوزراء الياباني بكورونا
إصابة رئيس الوزراء الياباني بكورونا
أصيب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، بفيروس "كورونا"، وذلك قبل أسبوع من حضوره المخطط له لمؤتمر التنمية الإفريقية في تونس. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:02+0000
2022-08-21T11:02+0000
2022-08-21T11:02+0000
العالم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062418133_0:0:2851:1603_1920x0_80_0_0_76cb8a1bfd3872d7a622c3f437591bf5.jpg
وقال مسؤول في مكتب كيشيدا في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن الأخير خضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، "بعد إصابته بدرجات حرارة معتدلة وسعال"، ابتداء من مساء أمس السبت.وأصيب كيشيدا خلال قضائه إجازة مع أسرته، وكان من المقرر أن يعود إلى العمل، غدا الاثنين.وتلقى فوميو كيشيدا، البالغ من العمر 65 عاما، والذي تولى منصبه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في وقت سابق من الشهر الجاري.وذكرت تقارير في وسائل الإعلام المحلية اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني قد يحضر الآن وبصورة افتراضية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.وسجلت اليابان عددا قياسيا من حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى.ولم تفرض اليابان أبدا إغلاقا صارما، وفي شهر مارس/ آذار رفعت إجراءات مكافحة العدوى، التي تستهدف بشكل أساسي ساعات عمل الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220818/دراسة-كورونا-قد-يسبب-اضطرابات-في-الدماغ-بعد-عامين-من-الإصابة-به-1066599074.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062418133_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_a92f5485c78c13c738d66385d7707c0b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فيروس كورونا
إصابة رئيس الوزراء الياباني بكورونا
تابعنا عبر
أصيب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، بفيروس "كورونا"، وذلك قبل أسبوع من حضوره المخطط له لمؤتمر التنمية الإفريقية في تونس.
وقال مسؤول في مكتب كيشيدا في تصريحات لوكالة "فرانس برس" إن الأخير خضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، "بعد إصابته بدرجات حرارة معتدلة وسعال"، ابتداء من مساء أمس السبت.
وأصيب كيشيدا خلال قضائه إجازة مع أسرته، وكان من المقرر أن يعود إلى العمل، غدا الاثنين.
وتلقى فوميو كيشيدا، البالغ من العمر 65 عاما، والذي تولى منصبه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في وقت سابق من الشهر الجاري.
وذكرت تقارير في وسائل الإعلام المحلية اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني قد يحضر الآن وبصورة افتراضية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، الذي سيعقد في الفترة من 27 إلى 28 أغسطس/ آب الجاري.
وسجلت اليابان عددا قياسيا من حالات الإصابة بـ(كوفيد-19) في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض أقل بكثير من العديد من البلدان الأخرى.
ولم تفرض اليابان أبدا إغلاقا صارما، وفي شهر مارس/ آذار رفعت إجراءات مكافحة العدوى، التي تستهدف بشكل أساسي ساعات عمل الحانات والمطاعم في جميع أنحاء البلاد.