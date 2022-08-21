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https://sputnikarabic.ae/20220821/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-بحر-الصين-الشرقي-1066680764.html
الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي
الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي
يستعد الجيش الصيني لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في أجزاء من بحر الصين الشرقي، معلنا حظر الدخول إليه حتى انتهاء المناورات. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T09:27+0000
2022-08-21T09:27+0000
رصد عسكري
الصين
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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المناورات ستنطلق غدا الاثنين في أجزاء من بحر الصين الشرقي.وتشهد المناورات عمليات إطلاق نار من الوحدات البحرية بالذخيرة الحية، حسبما أعلنت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة تشجيانغ الساحلية.ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، بينما تصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية.
https://sputnikarabic.ae/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html
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رصد عسكري, الصين
رصد عسكري, الصين

الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

09:27 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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يستعد الجيش الصيني لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في أجزاء من بحر الصين الشرقي، معلنا حظر الدخول إليه حتى انتهاء المناورات.
ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المناورات ستنطلق غدا الاثنين في أجزاء من بحر الصين الشرقي.
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2022
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وتشهد المناورات عمليات إطلاق نار من الوحدات البحرية بالذخيرة الحية، حسبما أعلنت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة تشجيانغ الساحلية.
ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، بينما تصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية.
© Sputnikمقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
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