https://sputnikarabic.ae/20220821/الجيش-الصيني-يجري-مناورات-بالذخيرة-الحية-في-بحر-الصين-الشرقي-1066680764.html

الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

يستعد الجيش الصيني لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في أجزاء من بحر الصين الشرقي، معلنا حظر الدخول إليه حتى انتهاء المناورات. 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T09:27+0000

2022-08-21T09:27+0000

2022-08-21T09:27+0000

رصد عسكري

الصين

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ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المناورات ستنطلق غدا الاثنين في أجزاء من بحر الصين الشرقي.وتشهد المناورات عمليات إطلاق نار من الوحدات البحرية بالذخيرة الحية، حسبما أعلنت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة تشجيانغ الساحلية.ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، بينما تصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية.

https://sputnikarabic.ae/20220803/بعد-زيارة-بيلوسي-للجزيرة-مقارنة-عسكرية-بين-الصين-وتايوان-في-2022-1065938334.html

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رصد عسكري, الصين