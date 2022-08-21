https://sputnikarabic.ae/20220821/العراق-ارتفاع-احتياطي-النقد-إلى-أكثر-من-80-مليار-دولار-والذهب-إلى-131-طنا-1066682037.html
العراق... ارتفاع احتياطي النقد إلى أكثر من 80 مليار دولار والذهب إلى 131 طنا
العراق... ارتفاع احتياطي النقد إلى أكثر من 80 مليار دولار والذهب إلى 131 طنا
أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، اليوم الأحد، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
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العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، توقع خلف وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.وأما بخصوص احتياطي الذهب، أشار خلف إلى أن "الذهب لا تتم زيادته بشكل مستمر، وإنما يتم من خلال فترات طويلة".وأكد أن "احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131 طناً، حيث زاد بنحو 30 طناً".ولفت المسؤول العراقي إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا.
https://sputnikarabic.ae/20220425/بعد-تحقيقه-مكاسب-غير-مسبوقة-هل-يشهد-الاقتصاد-العراقي-نموا-قياسيا-1061579683.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
العراق... ارتفاع احتياطي النقد إلى أكثر من 80 مليار دولار والذهب إلى 131 طنا
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أعلن نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، اليوم الأحد، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 80 مليار دولار، مشيرا إلى أن احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131 طنا.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، توقع
خلف وصول الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي العراقي أن "ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي".
وأما بخصوص احتياطي الذهب، أشار خلف إلى أن "الذهب لا تتم زيادته بشكل مستمر، وإنما يتم من خلال فترات طويلة".
وأكد أن "احتياطي الذهب وصل إلى أكثر من 131 طناً، حيث زاد بنحو 30 طناً".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن ذلك أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق
عالميا.