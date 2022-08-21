https://sputnikarabic.ae/20220821/اليابان-تدرس-حشد-ألف-صاروخ-لمواجهة-ثالث-أقوى-جيش-في-العالم-1066696287.html
اليابان تدرس حشد ألف صاروخ لمواجهة ثالث أقوى جيش في العالم
اليابان تدرس حشد ألف صاروخ لمواجهة ثالث أقوى جيش في العالم
تدرس اليابان حشد ألف صاروخ مجنح بعيد المدى لسد الفجوة بينها وبين الصين فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية لكل منهما. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T16:48+0000
2022-08-21T16:48+0000
2022-08-21T16:48+0000
رصد عسكري
الصين
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ويتراوح مدى الصواريخ التي تدرس اليابان حشدها لمواجهة الصين بين 500 إلى 5 آلاف و500 كيلومترا، حسبما تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يتم حشد الصواريخ في جزر نانسي وكيوشو، مشيرة إلى أن اليابان تسعى لسد الفجوة بينها وبين الصين في هذا المجال.وقبل سنوات، شرعت اليابان في برنامج خاص لتطوير قدراتها الصاروخية في المدى والقوة التدميرية لمواجهة أي تهديدات محتملة من الصين أو كوريا الشمالية.وتقول الصحيفة إن اليابان تخطط لتطوير وزيادة قدرة صاروخ "تايب – 12" (أرض – بحر) المضادة للسفن، حيث يصل مداه الحالي إلى 1000 كيلومتر.وتستعد اليابان لنشر قدراتها الصاروخية في مواقع تمكنها من ضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية.ما هي قدرات الجيشين الصيني والياباني؟يصنف الجيشان الصيني والياباني ضمن أضخم 5 جيوش في العالم من أصل 142 جيشا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وبينما يحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 عالميا، فإن الجيش الياباني يحتل المرتبة رقم 5 على مستوى العالم.وبينما تصل ميزانية دفاع الجيش الصيني إلى 230 مليار دولار، فإن ميزانية دفاع الجيش الياباني تقدر بنحو 47 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20210725/5-أسلحة-يابانية-تقلق-الجيش-الصيني-صور-1049654830.html
https://sputnikarabic.ae/20220612/مقارنة-عسكرية-بين-أمريكا-والصين-في-2022-1063478358.html
الصين
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رصد عسكري, الصين
اليابان تدرس حشد ألف صاروخ لمواجهة ثالث أقوى جيش في العالم
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تدرس اليابان حشد ألف صاروخ مجنح بعيد المدى لسد الفجوة بينها وبين الصين فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية لكل منهما.
ويتراوح مدى الصواريخ التي تدرس اليابان حشدها لمواجهة الصين بين 500 إلى 5 آلاف و500 كيلومترا، حسبما تقول صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الأحد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يتم حشد الصواريخ في جزر نانسي وكيوشو، مشيرة إلى أن اليابان تسعى لسد الفجوة بينها وبين الصين في هذا المجال.
وتمتلك الصين قدرات صاروخية
هائلة تضم نحو 300 قاعدة بحرية ونحو 1900 قاعدة برية، حسب الصحيفة.
وقبل سنوات، شرعت اليابان في برنامج خاص لتطوير قدراتها الصاروخية في المدى والقوة التدميرية لمواجهة أي تهديدات محتملة
من الصين أو كوريا الشمالية.
وتقول الصحيفة إن اليابان تخطط لتطوير وزيادة قدرة صاروخ "تايب – 12" (أرض – بحر) المضادة للسفن، حيث يصل مداه الحالي إلى 1000 كيلومتر.
وتستعد اليابان لنشر قدراتها الصاروخية في مواقع تمكنها من ضرب أهداف في الصين
أو كوريا الشمالية.
ما هي قدرات الجيشين الصيني والياباني؟
يصنف الجيشان الصيني والياباني ضمن أضخم 5 جيوش في العالم من أصل 142 جيشا، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وبينما يحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 عالميا، فإن الجيش الياباني يحتل المرتبة رقم 5 على مستوى العالم.
وبينما تصل ميزانية دفاع الجيش الصيني
إلى 230 مليار دولار، فإن ميزانية دفاع الجيش الياباني تقدر بنحو 47 مليار دولار.