https://sputnikarabic.ae/20220821/اليمن-قوات-موالية-للمجلس-الانتقالي-الجنوبي-تسيطر-على-منشآت-نفطية-في-شبوة-وتصل-تخوم-حضرموت--1066687197.html

اليمن... قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على منشآت نفطية في شبوة وتصل تخوم حضرموت

اليمن... قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على منشآت نفطية في شبوة وتصل تخوم حضرموت

سيطرت قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في عدن جنوبي اليمن، اليوم الأحد، على غالبية مناطق محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، وتقدمت إلى الحدود الإدارية... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T13:20+0000

2022-08-21T13:20+0000

2022-08-21T13:20+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن قوة تابعة لـ "ألوية العمالقة الجنوبية" و"قوات دفاع شبوة" تمكنت إثر مواجهات مع قوات اللواء "21 ميكا" التابع للجيش اليمني، من السيطرة على مجمع العقلة النفطي الذي يضم منشآت نفطية في مديرية عرماء شمال شرقي عتق، وكذلك على الطريق الدولي الرابط بين مدينة عتق مركز محافظة شبوة ومديرية العبر أولى مناطق محافظة حضرموت.وأضاف أن القوات المتقدمة سيطرت على مفرق العبر الخشعة الاستراتيجي ومعسكر حراد، في حين انسحبت قوات اللواء 21 ميكا إلى معسكر "عارين" شمال غربي منطقة العقلة وباتجاه مناطق وادي حضرموت.وأثار تقدم تلك القوات إلى محافظة حضرموت مخاوف من انفجار الوضع عسكرياً مع قوات المنطقة العسكرية الأولى، في ظل استنفار الأخيرة على خلفية مطالبة المجلس الانتقالي لها بالانسحاب من مناطق المحافظة الجنوبية، كونه يعتبر غالبية منتسبيها من المحافظات الشمالية، ما يتعارض مع مشروعه في استعادة دولة ما قبل الوحدة 22 مايو/أيار 1990 في المحافظات الجنوبية.وأشار المصدر إلى زيارة محافظ شبوة عوض بن محمد الوزير العولقي، مجمع العقلة النفطي الذي يضم حقولاً ومحطة ضخ للنفط الخام.ويوم الجمعة الماضي، أصدرت اللجنة الرئاسية المشكلة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لتقصي الحقائق في المواجهات الدامية التي شهدتها محافظة شبوة، توجيهات لكافة القوات المتصارعة في المحافظة الغنية بالنفط بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرارات تعيين قيادات جديدة لتلك القوات، وتكليف اللواء 21 ميكا بالاستمرار في حماية المنشآت النفطية، فيما اسندت مهمة حماية الطريق الدولي عتق - العبر إلى قوات المحور العسكري.ويوم الجمعة الماضي، أوقفت السلطات اليمنية عمليتي الضخ الإنتاج النفطي في القطاع "S2" بمنطقة العقلة شمال مدينة عتق على خلفية اقتراب المواجهات العنيفة من المنشآت النفطية، وذلك بعد يومين من سيطرة "ألوية العمالقة" و"قوات دفاع شبوة" المدعومة من محافظ شبوة، على مدينة عتق، بعد قتال استمر ثلاثة أيام، مع وحدات من الجيش اليمني وقوات الأمن الخاصة في المحافظة محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح "ثاني أكبر الأحزاب في اليمن".

https://sputnikarabic.ae/20220820/محافظ-شبوة-اليمنية-يؤكد-استقرار-الوضع-الأمني-في-المواقع-والمنشآت-النفطية-عقب-مواجهات-دامية-1066674400.html

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