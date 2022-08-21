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https://sputnikarabic.ae/20220821/انفجار-إرهابي-يودي-بحياة-ابنة-مفكر-الروسي-ألكسندر-دوغين-في-ضواحي-موسكو-1066677695.html
تفجير إرهابي يودي بحياة ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين في ضواحي موسكو
تفجير إرهابي يودي بحياة ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين في ضواحي موسكو
أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الأحد، بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T04:50+0000
2022-08-21T05:00+0000
روسيا
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وكتب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" بهذا الصدد: "حاول إرهابيو النظام الأوكراني القضاء على الفيلسوف والمفكر ألكسندر دوغين فقتلو ابنته وهم متورطون في الحادث".في سياق متصل، كشفت سلطات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن عملية التفجير حصلت على طريق "موجايسك" السريع الواقع في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو.وانفجرت السيارة خلال تحركها ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل المحللة السياسية والإعلامية الروسية، داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين.وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرف الأسباب والدوافع من الجريمة الإرهابية.
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تفجير إرهابي يودي بحياة ابنة المفكر الروسي ألكسندر دوغين في ضواحي موسكو

04:50 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 05:00 GMT 21.08.2022)
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داريا دوغينا ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي الكسندر دوغين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Alexandr kryajev
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أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الأحد، بمقتل ابنة الفيلسوف والمفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في تفجير إرهابي استهدف سيارتها في ضواحي موسكو.
وكتب رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" بهذا الصدد: "حاول إرهابيو النظام الأوكراني القضاء على الفيلسوف والمفكر ألكسندر دوغين فقتلو ابنته وهم متورطون في الحادث".
في سياق متصل، كشفت سلطات الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن عملية التفجير حصلت على طريق "موجايسك" السريع الواقع في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو.
وانفجرت السيارة خلال تحركها ما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل المحللة السياسية والإعلامية الروسية، داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين.
وذكرت مصادر خاصة أن عملية التفجير كانت تستهدف دوغين شخصيا، الذي كان يتنقل باستمرار برفقة ابنته في السيارة المذكورة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسي أنها فتحت تحقيقا جنائيا بالحادث لمعرف الأسباب والدوافع من الجريمة الإرهابية.
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