https://sputnikarabic.ae/20220821/ترامب-عملاء-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يحبونني-وقد-غضبوا-من-قادتهم-بعد-مداهمة-منزلي-1066684471.html

ترامب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحبونني" وقد غضبوا من قادتهم بعد مداهمة منزلي

ترامب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحبونني" وقد غضبوا من قادتهم بعد مداهمة منزلي

زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يحبونه، ‏وأبدوا غضبهم من القيادة لديهم بعد أن فتشت الوكالة محل إقامته في... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T11:31+0000

2022-08-21T11:31+0000

2022-08-21T11:31+0000

دونالد ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102077/79/1020777907_0:0:5215:2933_1920x0_80_0_0_5fff03aa534c2ea3df3f42b8ff8ccef1.jpg

وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث": "أسمع أن الوكلاء العظماء وغيرهم في مكتب التحقيقات الفيدرالي غاضبون من قياداتهم لما يفعلونه فيما يتعلق بالتسليح السياسي ضد رئيس كان دائما ما يدعمهم، وإنهم يحبونني كثيرا"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية. وتابع ترامب في منشوره أن عملاء "إف بي آي" "ليسوا سعداء تماما بالقيادة في وزارة العدل".ولم يوضح الرئيس الأمريكي السابق ماهية المعلومات التي أدت به إلى استنتاجه.ونفذ مكتب التحقيقات الفدرالي أمر تفتيش على مقر إقامة دونالد ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا، مما أدى إلى قيام عملاء فيدراليين بمصادرة عدد كبير من الوثائق السرية.وانتقد ترامب ومؤيدوه بشدة "إف بي آي" في أعقاب مداهمة منزله، وزعم أن عملاءه قد يكونوا زرعوا الأدلة داخل مقر إقامته.

https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-مساعدو-ترامب-يعتقدون-أن-أحد-أفراد-أسرته-المقربين-وشى-به-لـإف-بي-آي-وشكوك-بشأن-كوشنر-1066600723.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية