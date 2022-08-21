https://sputnikarabic.ae/20220821/ترامب-عملاء-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يحبونني-وقد-غضبوا-من-قادتهم-بعد-مداهمة-منزلي-1066684471.html
ترامب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحبونني" وقد غضبوا من قادتهم بعد مداهمة منزلي
ترامب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحبونني" وقد غضبوا من قادتهم بعد مداهمة منزلي
زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يحبونه، وأبدوا غضبهم من القيادة لديهم بعد أن فتشت الوكالة محل إقامته في... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:31+0000
2022-08-21T11:31+0000
2022-08-21T11:31+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث": "أسمع أن الوكلاء العظماء وغيرهم في مكتب التحقيقات الفيدرالي غاضبون من قياداتهم لما يفعلونه فيما يتعلق بالتسليح السياسي ضد رئيس كان دائما ما يدعمهم، وإنهم يحبونني كثيرا"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية. وتابع ترامب في منشوره أن عملاء "إف بي آي" "ليسوا سعداء تماما بالقيادة في وزارة العدل".ولم يوضح الرئيس الأمريكي السابق ماهية المعلومات التي أدت به إلى استنتاجه.ونفذ مكتب التحقيقات الفدرالي أمر تفتيش على مقر إقامة دونالد ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا، مما أدى إلى قيام عملاء فيدراليين بمصادرة عدد كبير من الوثائق السرية.وانتقد ترامب ومؤيدوه بشدة "إف بي آي" في أعقاب مداهمة منزله، وزعم أن عملاءه قد يكونوا زرعوا الأدلة داخل مقر إقامته.
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-مساعدو-ترامب-يعتقدون-أن-أحد-أفراد-أسرته-المقربين-وشى-به-لـإف-بي-آي-وشكوك-بشأن-كوشنر-1066600723.html
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دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "يحبونني" وقد غضبوا من قادتهم بعد مداهمة منزلي
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زعم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يحبونه، وأبدوا غضبهم من القيادة لديهم بعد أن فتشت الوكالة محل إقامته في ولاية فلوريدا.
وكتب ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث": "أسمع أن الوكلاء العظماء وغيرهم في مكتب التحقيقات الفيدرالي غاضبون من قياداتهم لما يفعلونه فيما يتعلق بالتسليح السياسي ضد رئيس كان دائما ما يدعمهم، وإنهم يحبونني كثيرا"، وفقا لصحيفة
"ذا إندبندنت" البريطانية.
وتابع ترامب في منشوره أن عملاء "إف بي آي" "ليسوا سعداء تماما بالقيادة في وزارة العدل".
ولم يوضح الرئيس الأمريكي السابق ماهية المعلومات التي أدت به إلى استنتاجه.
ونفذ مكتب التحقيقات الفدرالي أمر تفتيش على مقر إقامة دونالد ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا، مما أدى إلى قيام عملاء فيدراليين بمصادرة عدد كبير من الوثائق السرية.
وانتقد ترامب ومؤيدوه بشدة "إف بي آي" في أعقاب مداهمة منزله، وزعم أن عملاءه قد يكونوا زرعوا الأدلة داخل مقر إقامته.