https://sputnikarabic.ae/20220821/تسجيل-10-آلاف-رحلة-قطار-شحن-بين-الصين-وأوروبا-خلال-2022-1066690308.html
تسجيل 10 آلاف رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا خلال 2022
تسجيل 10 آلاف رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا خلال 2022
بلغ عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا عام 2022، عشرة آلاف رحلة حتى اليوم الأحد، أي قبل عشرة أيام مقارنة بموعد تحقيق هذا الرقم العام الماضي، وفقا لبيانات... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T14:52+0000
2022-08-21T14:52+0000
2022-08-21T14:52+0000
اقتصاد
الصين
قطار شحن
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ونقلت القطارات 972 ألف وحدة شحن بضائع تكافئ عشرين قدما هذا العام، بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي، بحسب الشركة. وفي ظل وجود 82 خطا، تصل القطارات حاليا إلى 200 مدينة في 24 دولة أوروبية، وتشكل شبكة نقل تغطي أوروبا بأكملها، وتنقل أكثر من 50 ألف نوع من السلع ضمن 53 فئة، مثل السيارات وقطع الغيار والملابس والإكسسوارات والحبوب والأخشاب.وبذلت الصين جهودا قوية لزيادة قدرة النقل للقطارات من خلال تحديث قنوات النقل المحلية وتنسيق تحسينات البنية التحتية مع السكك الحديدية في الخارج، بحسب وكالة "شينخوا".وفي عام 2022، ارتفع متوسط حجم الشحن اليومي على الخط الشرقي لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 41.3 في المئة مقارنة بعام 2020، وارتفع متوسط حجم الشحن على الخطين الغربي والأوسط بنسبة 20.7 في المئة و15.2 في المئة على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20220807/الصين-تسجل-فائضا-تجاريا-ضخما-رغم-المخاوف-بشأن-نمو-الاقتصاد-1066102116.html
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اقتصاد, الصين, قطار شحن
تسجيل 10 آلاف رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا خلال 2022
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بلغ عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا عام 2022، عشرة آلاف رحلة حتى اليوم الأحد، أي قبل عشرة أيام مقارنة بموعد تحقيق هذا الرقم العام الماضي، وفقا لبيانات شركة المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية.
ونقلت القطارات 972 ألف وحدة شحن بضائع
تكافئ عشرين قدما هذا العام، بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي، بحسب الشركة. وفي ظل وجود 82 خطا، تصل القطارات حاليا إلى 200 مدينة في 24 دولة أوروبية، وتشكل شبكة نقل تغطي أوروبا بأكملها، وتنقل أكثر من 50 ألف نوع من السلع ضمن 53 فئة، مثل السيارات وقطع الغيار والملابس والإكسسوارات والحبوب والأخشاب.
وبذلت الصين جهودا قوية لزيادة قدرة النقل للقطارات من خلال تحديث قنوات النقل
المحلية وتنسيق تحسينات البنية التحتية مع السكك الحديدية في الخارج، بحسب وكالة "شينخوا".
وفي عام 2022، ارتفع متوسط حجم الشحن اليومي على الخط الشرقي لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا بنسبة 41.3 في المئة مقارنة بعام 2020، وارتفع متوسط حجم الشحن على الخطين الغربي والأوسط بنسبة 20.7 في المئة و15.2 في المئة على التوالي.