https://sputnikarabic.ae/20220821/حفيدة-ملكة-بريطانيا-تقوم-بأعمال-بستانية-لتحصيل-مصاريف-تعليمها-1066700786.html
حفيدة ملكة بريطانيا تقوم بأعمال بستانية لتحصيل مصاريف تعليمها
حفيدة ملكة بريطانيا تقوم بأعمال بستانية لتحصيل مصاريف تعليمها
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حفيدة ملكة بريطانيا، لويز وندسور، تشتغل بالأعمال البستانية لتحصيل مصاريف تعليمها، رغم أن أجرها من هذه الوظيفة زهيد للغاية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T20:29+0000
2022-08-21T20:29+0000
2022-08-21T20:29+0000
مجتمع
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وقال موقع "مترو" البريطاني إن وندسور تعمل لعدة أيام في الأسبوع مقابل الحد الأدنى للأجور، حيث تمارس وظيفة داخل مركز لمستلزمات الحدائق قبل التحاقها بالجامعة.وبلغ أجر الوظيفة التي حصلت لويز عليها 8 دولارات في الساعة، وهو أمر مثير للدهشة خاصة وأنها تعيش في قصر بقيمة 35.4 مليون دولار في باغشوت بارك بمقاطعة ساري.وشوهدت لويز وهي تمارس أعمال الحرث كما كانت تحيي العملاء أثناء تشذيب النباتات، فيما قال أحد المتسوقين لصحيفة "ذا صن"، كنت أعلم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة لكنني لم أعتقد أنني سأرى حفيدة الملكة تعمل في هذه الوظيفة، فيما قال زبون آخر "لم أصدق أنها لويز، كان يجب أن أدقق النظر فيها كي أتأكد".يذكر أن لويز كانت قد درست اللغة الإنجليزية، والتاريخ، والسياسة، والدراما في مدرستها في أسكوت، بالقرب من قصر باغشوت بارك المملوك للعائلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
حفيدة ملكة بريطانيا تقوم بأعمال بستانية لتحصيل مصاريف تعليمها
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حفيدة ملكة بريطانيا، لويز وندسور، تشتغل بالأعمال البستانية لتحصيل مصاريف تعليمها، رغم أن أجرها من هذه الوظيفة زهيد للغاية.
وقال موقع
"مترو" البريطاني إن وندسور تعمل لعدة أيام في الأسبوع مقابل الحد الأدنى للأجور، حيث تمارس وظيفة داخل مركز لمستلزمات الحدائق قبل التحاقها بالجامعة.
وبلغ أجر الوظيفة التي حصلت لويز عليها 8 دولارات في الساعة، وهو أمر مثير للدهشة خاصة وأنها تعيش في قصر بقيمة 35.4 مليون دولار في باغشوت بارك بمقاطعة ساري.
وشوهدت لويز وهي تمارس أعمال الحرث كما كانت تحيي العملاء أثناء تشذيب النباتات، فيما قال أحد المتسوقين لصحيفة
"ذا صن"، كنت أعلم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة لكنني لم أعتقد أنني سأرى حفيدة الملكة تعمل في هذه الوظيفة، فيما قال زبون آخر "لم أصدق أنها لويز، كان يجب أن أدقق النظر فيها كي أتأكد".
يذكر أن لويز كانت قد درست اللغة الإنجليزية، والتاريخ، والسياسة، والدراما في مدرستها في أسكوت، بالقرب من قصر باغشوت بارك المملوك للعائلة.