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https://sputnikarabic.ae/20220821/حفيدة-ملكة-بريطانيا-تقوم-بأعمال-بستانية-لتحصيل-مصاريف-تعليمها-1066700786.html
حفيدة ملكة بريطانيا تقوم بأعمال بستانية لتحصيل مصاريف تعليمها
حفيدة ملكة بريطانيا تقوم بأعمال بستانية لتحصيل مصاريف تعليمها
أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حفيدة ملكة بريطانيا، لويز وندسور، تشتغل بالأعمال البستانية لتحصيل مصاريف تعليمها، رغم أن أجرها من هذه الوظيفة زهيد للغاية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T20:29+0000
2022-08-21T20:29+0000
مجتمع
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وقال موقع "مترو" البريطاني إن وندسور تعمل لعدة أيام في الأسبوع مقابل الحد الأدنى للأجور، حيث تمارس وظيفة داخل مركز لمستلزمات الحدائق قبل التحاقها بالجامعة.وبلغ أجر الوظيفة التي حصلت لويز عليها 8 دولارات في الساعة، وهو أمر مثير للدهشة خاصة وأنها تعيش في قصر بقيمة 35.4 مليون دولار في باغشوت بارك بمقاطعة ساري.وشوهدت لويز وهي تمارس أعمال الحرث كما كانت تحيي العملاء أثناء تشذيب النباتات، فيما قال أحد المتسوقين لصحيفة "ذا صن"، كنت أعلم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة لكنني لم أعتقد أنني سأرى حفيدة الملكة تعمل في هذه الوظيفة، فيما قال زبون آخر "لم أصدق أنها لويز، كان يجب أن أدقق النظر فيها كي أتأكد".يذكر أن لويز كانت قد درست اللغة الإنجليزية، والتاريخ، والسياسة، والدراما في مدرستها في أسكوت، بالقرب من قصر باغشوت بارك المملوك للعائلة.
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مجتمع
مجتمع

حفيدة ملكة بريطانيا تقوم بأعمال بستانية لتحصيل مصاريف تعليمها

20:29 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / Kensington Palace / The Duchess of Cambridgeدوق إدنبرة الأمير فيليب يجلس برفقة زوجته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأحفاد أحفادهم في قصر باكينغهام، في صورة نشرها القصر بتاريخ 14 أبريل 2021
دوق إدنبرة الأمير فيليب يجلس برفقة زوجته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وأحفاد أحفادهم في قصر باكينغهام، في صورة نشرها القصر بتاريخ 14 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / Kensington Palace / The Duchess of Cambridge
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حفيدة ملكة بريطانيا، لويز وندسور، تشتغل بالأعمال البستانية لتحصيل مصاريف تعليمها، رغم أن أجرها من هذه الوظيفة زهيد للغاية.
وقال موقع "مترو" البريطاني إن وندسور تعمل لعدة أيام في الأسبوع مقابل الحد الأدنى للأجور، حيث تمارس وظيفة داخل مركز لمستلزمات الحدائق قبل التحاقها بالجامعة.
وبلغ أجر الوظيفة التي حصلت لويز عليها 8 دولارات في الساعة، وهو أمر مثير للدهشة خاصة وأنها تعيش في قصر بقيمة 35.4 مليون دولار في باغشوت بارك بمقاطعة ساري.
وشوهدت لويز وهي تمارس أعمال الحرث كما كانت تحيي العملاء أثناء تشذيب النباتات، فيما قال أحد المتسوقين لصحيفة "ذا صن"، كنت أعلم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة لكنني لم أعتقد أنني سأرى حفيدة الملكة تعمل في هذه الوظيفة، فيما قال زبون آخر "لم أصدق أنها لويز، كان يجب أن أدقق النظر فيها كي أتأكد".
يذكر أن لويز كانت قد درست اللغة الإنجليزية، والتاريخ، والسياسة، والدراما في مدرستها في أسكوت، بالقرب من قصر باغشوت بارك المملوك للعائلة.
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