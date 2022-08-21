https://sputnikarabic.ae/20220821/زيادة-الاستثمارات-الإماراتية-في-مصر-إلى-19-مليار-دولار-1066698585.html
زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 1.9 مليار دولار
زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 1.9 مليار دولار
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T18:05+0000
2022-08-21T18:05+0000
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العالم العربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقل موقع "البوابة" عن الجهاز المركزي للإحصاء أن ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر جاء إثر ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.في السياق ذاته، انخفضت الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%.وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات إلى 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار، خلال الفترة نفسها، من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.جاء الإعلان عن تلك البيانات في أعقاب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، بمطار العلمين.وشهد لقاء الزعيمين تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التاكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.
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العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 1.9 مليار دولار
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأحد، عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%.
ونقل موقع
"البوابة" عن الجهاز المركزي للإحصاء أن ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر جاء إثر ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.
في السياق ذاته، انخفضت الواردات المصرية من الإمارات لتسجل 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 793.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 19%.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات إلى 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار، خلال الفترة نفسها، من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.
جاء الإعلان عن تلك البيانات في أعقاب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، بمطار العلمين.
وشهد لقاء الزعيمين تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التاكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.