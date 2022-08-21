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صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين تشهد أكبر زيادة في آخر 20 عاما
صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين تشهد أكبر زيادة في آخر 20 عاما
أظهرت دراسة كورية جنوبية، اليوم الأحد، أن صناعة أشباه الموصلات في سيئول شهدت أكبر نمو ‏للصادرات إلى الصين على مدى الـ20 عاما الماضية.‏ 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T08:31+0000
2022-08-21T08:31+0000
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وكشف البحث، الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية، أن أشباه الموصلات استحوذت على 3.2 بالمئة فقط من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 2000، لكنها قفزت 12.4 مرة إلى 39.7 بالمئة بعد 20 عاما، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.واحتلت الآلات الدقيقة المرتبة الأولى في قطاع الصادرات في كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 42.5 بالمئة، تليها الكيمياء الدقيقة بنسبة 40.9 بالمئة، وأشباه الموصلات بنسبة 39.7 بالمئة، والزجاج بنسبة 39.3 بالمئة، والبتروكيماويات بنسبة 38.9 بالمئة، وفقا للدراسة.وذكر البحث أنه في عام 2000 كانت صادرات كوريا الجنوبية للصين في قطاعات الأخشاب تبلغ 42.3 بالمئة، والجلود والأحذية 38.8 بالمئة، والبتروكيماويات 33.4 بالمئة، والأجزاء الإلكترونية بنسبة 27.2 بالمئة.في عام 2000، بلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 18.5 مليار دولار أمريكي، أي 10.7 بالمئة من إجمالي الصادرات في ذلك العام، لكن الرقم ارتفع إلى 162.9 مليار دولار العام الماضي 2021، وهو ما يمثل 25.3 بالمئة من الإجمالي.وفي عام 2003، تجاوزت الصين أمريكا لتصبح أكبر وجهة تصدير لكوريا الجنوبية، وتحتل المرتبة الأولى منذ ذلك الحين، بحسب وكالة "يونهاب".وأجرت غرفة التجارة والصناعة الكورية هذا البحث للاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الصين في عام 1992.
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الصين, كوريا الجنوبية, العالم
الصين, كوريا الجنوبية, العالم

صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين تشهد أكبر زيادة في آخر 20 عاما

08:31 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETERأشباه موصلات
أشباه موصلات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / JENS SCHLUETER
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أظهرت دراسة كورية جنوبية، اليوم الأحد، أن صناعة أشباه الموصلات في سيئول شهدت أكبر نمو ‏للصادرات إلى الصين على مدى الـ20 عاما الماضية.‏
وكشف البحث، الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة الكورية، أن أشباه الموصلات استحوذت على 3.2 بالمئة فقط من إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين في عام 2000، لكنها قفزت 12.4 مرة إلى 39.7 بالمئة بعد 20 عاما، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.
واحتلت الآلات الدقيقة المرتبة الأولى في قطاع الصادرات في كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 42.5 بالمئة، تليها الكيمياء الدقيقة بنسبة 40.9 بالمئة، وأشباه الموصلات بنسبة 39.7 بالمئة، والزجاج بنسبة 39.3 بالمئة، والبتروكيماويات بنسبة 38.9 بالمئة، وفقا للدراسة.
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وذكر البحث أنه في عام 2000 كانت صادرات كوريا الجنوبية للصين في قطاعات الأخشاب تبلغ 42.3 بالمئة، والجلود والأحذية 38.8 بالمئة، والبتروكيماويات 33.4 بالمئة، والأجزاء الإلكترونية بنسبة 27.2 بالمئة.
في عام 2000، بلغت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين 18.5 مليار دولار أمريكي، أي 10.7 بالمئة من إجمالي الصادرات في ذلك العام، لكن الرقم ارتفع إلى 162.9 مليار دولار العام الماضي 2021، وهو ما يمثل 25.3 بالمئة من الإجمالي.
وفي عام 2003، تجاوزت الصين أمريكا لتصبح أكبر وجهة تصدير لكوريا الجنوبية، وتحتل المرتبة الأولى منذ ذلك الحين، بحسب وكالة "يونهاب".
وأجرت غرفة التجارة والصناعة الكورية هذا البحث للاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الصين في عام 1992.
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