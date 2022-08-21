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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220821/قديروف-يعلن-تحرير-بلدة-بيسكي-في-دونيتسك--1066685350.html
قديروف يعلن تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك
قديروف يعلن تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك
أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأحد، تحرير بلدة بيسكي الواقعة ضمن إقليم دونيتسك. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:48+0000
2022-08-21T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاء إعلان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تم تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك وتم السيطرة عليها من قبل قوات التحالف". وأضاف: "تم تطهير البلدة من الجنود الأوكران والتشكيلات المتطرفة حيث استطاع بعضهم الهرب تاركين ذخيرتهم وأسلحتهم".وأشار قديروف إلى أنه بعد تحرير أي بلدة يلزم وقت لتطهير المخابئ وإزالة الألغام والتي تستغرق بعض الوقت، وبعد ذلك يتمكن سكان البلدة من التحرك بهدوء على طول الشوارع واستعادة الحياة السلمية.وقال رئيس الشيشان: "النازيون يتركون وراءهم، بشكل متعمد، عددا كبيرا من الأفخاخ التي يعاني منها السكان المدنيون في المقام الأول".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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العالم
العالم

قديروف يعلن تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك

11:48 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 11:52 GMT 21.08.2022)
© Sputnik . Кирилл Каллиниковالرئيس الشيشاني رمضان قديروف
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Кирилл Каллиников
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أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأحد، تحرير بلدة بيسكي الواقعة ضمن إقليم دونيتسك.
وجاء إعلان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تم تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك وتم السيطرة عليها من قبل قوات التحالف".
وأضاف: "تم تطهير البلدة من الجنود الأوكران والتشكيلات المتطرفة حيث استطاع بعضهم الهرب تاركين ذخيرتهم وأسلحتهم".
وأشار قديروف إلى أنه بعد تحرير أي بلدة يلزم وقت لتطهير المخابئ وإزالة الألغام والتي تستغرق بعض الوقت، وبعد ذلك يتمكن سكان البلدة من التحرك بهدوء على طول الشوارع واستعادة الحياة السلمية.
وقال رئيس الشيشان: "النازيون يتركون وراءهم، بشكل متعمد، عددا كبيرا من الأفخاخ التي يعاني منها السكان المدنيون في المقام الأول".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
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