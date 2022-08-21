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https://sputnikarabic.ae/20220821/معلومات-عن-الحرب-الأهلية-البريطانية-المستوحى-منها-مسلسل-هاوس-أوف-دراغونز-1066690607.html
معلومات عن الحرب الأهلية البريطانية المستوحى منها مسلسل "هاوس أوف دراغونز"
معلومات عن الحرب الأهلية البريطانية المستوحى منها مسلسل "هاوس أوف دراغونز"
أشار الكاتب الأمريكي، جورج مارتن، إلى أن مسلسل "هاوس أوف دراغون" مستوحى من أحداث الحرب الأهلية البريطانية، وفيما يعلي أبرز المعلومات عن هذه الحرب. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T14:50+0000
2022-08-21T14:50+0000
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أوضح موقع "اليوم السابع" أن الحرب الأهلية الإنجليزية سلسلة من الحروب والمكائد السياسية للفوز بحكم انجلترا وقعت على فترات فى التاريخ البريطانى، ففى الفترة من عام 1642 وحتى عام 1651 دارت بين البرلمانيين "مدوري الرؤوس" والملكيين "الفرسان".اشتملت سلسلة الحروب هذه على 3 حروب، الأولى (1642-1646) والثانية (1648-1649) وشهدت الحرب الثالثة (1649-1651) قتالا بين أنصار الملك تشارلز الثاني وأنصار البرلمان المتبقي، وانتهت بانتصار البرلمانيين في معركة ورسيستر في 3 سبتمبر/ أيلول عام 1651.ولم تقتصر الحرب البريطانية على إنجلترا فقط، فكانت ويلز جزءا من مملكة إنجلترا التى تأثرت بتلك الحروب، كما شملت تلك النزاعات الأهلية حروبا مع اسكتلندا وآيرلندا، وحروباً أهلية ضمن هذين البلدين، وتعرف الحروب التي دارت في البلدان الثلاثة بحروب الممالك الثلاث.ودارت الحرب الأهلية البريطانية حول أحقية شخصٍ ما بالحكم، تمحورت الحروب الأهلية في الممالك الثلاث إنجلترا، اسكتلندا، وآيرلندا حول الطريقة التي تُحكم من خلالها تلك الممالك.وقد أدت الحرب الأهلية البريطانية إلى محاكمة وإعدام الملك تشارلز الأول عام 1649، ونفي نجله تشارلز الثاني عام 1651، واستبدال الملكية الإنجليزية بكومنولث إنجلترا أولاً (1649-1653) ثم بالمحمية تحت حكم أوليفر كرومويل وابنه ريتشارد لفترة قصيرة.وأسفرت الحرب عن انتهاء احتكار كنيسة إنجلترا للديانة المسيحية في البلاد، بينما اتحد المنتصرون في آيرلندا وخلقوا ما عُرف بالهيمنة البروتستانتية.
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مجتمع
مجتمع

معلومات عن الحرب الأهلية البريطانية المستوحى منها مسلسل "هاوس أوف دراغونز"

14:50 GMT 21.08.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthقمر عملاق على خلفية مبنى كاونتي هول في مدينة لندن، بريطانيا 26 أبريل 2021
قمر عملاق على خلفية مبنى كاونتي هول في مدينة لندن، بريطانيا 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أشار الكاتب الأمريكي، جورج مارتن، إلى أن مسلسل "هاوس أوف دراغون" مستوحى من أحداث الحرب الأهلية البريطانية، وفيما يعلي أبرز المعلومات عن هذه الحرب.
أوضح موقع "اليوم السابع" أن الحرب الأهلية الإنجليزية سلسلة من الحروب والمكائد السياسية للفوز بحكم انجلترا وقعت على فترات فى التاريخ البريطانى، ففى الفترة من عام 1642 وحتى عام 1651 دارت بين البرلمانيين "مدوري الرؤوس" والملكيين "الفرسان".
اشتملت سلسلة الحروب هذه على 3 حروب، الأولى (1642-1646) والثانية (1648-1649) وشهدت الحرب الثالثة (1649-1651) قتالا بين أنصار الملك تشارلز الثاني وأنصار البرلمان المتبقي، وانتهت بانتصار البرلمانيين في معركة ورسيستر في 3 سبتمبر/ أيلول عام 1651.
ولم تقتصر الحرب البريطانية على إنجلترا فقط، فكانت ويلز جزءا من مملكة إنجلترا التى تأثرت بتلك الحروب، كما شملت تلك النزاعات الأهلية حروبا مع اسكتلندا وآيرلندا، وحروباً أهلية ضمن هذين البلدين، وتعرف الحروب التي دارت في البلدان الثلاثة بحروب الممالك الثلاث.
ودارت الحرب الأهلية البريطانية حول أحقية شخصٍ ما بالحكم، تمحورت الحروب الأهلية في الممالك الثلاث إنجلترا، اسكتلندا، وآيرلندا حول الطريقة التي تُحكم من خلالها تلك الممالك.
وقد أدت الحرب الأهلية البريطانية إلى محاكمة وإعدام الملك تشارلز الأول عام 1649، ونفي نجله تشارلز الثاني عام 1651، واستبدال الملكية الإنجليزية بكومنولث إنجلترا أولاً (1649-1653) ثم بالمحمية تحت حكم أوليفر كرومويل وابنه ريتشارد لفترة قصيرة.
وأسفرت الحرب عن انتهاء احتكار كنيسة إنجلترا للديانة المسيحية في البلاد، بينما اتحد المنتصرون في آيرلندا وخلقوا ما عُرف بالهيمنة البروتستانتية.
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