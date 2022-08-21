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https://sputnikarabic.ae/20220821/مقتل-13-شخصا-في-حوادث-انهيار-أسقف-مرتبطة-بالأمطار-جنوبي-باكستان-1066676594.html
مقتل 13 شخصا في حوادث انهيار أسقف مرتبطة بالأمطار جنوبي باكستان
مقتل 13 شخصا في حوادث انهيار أسقف مرتبطة بالأمطار جنوبي باكستان
لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في العديد من حوادث انهيار الأسقف المرتبطة بالأمطار في مقاطعة السند جنوبي باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T01:08+0000
2022-08-21T01:08+0000
أخبار باكستان
باكستان
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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم في قرية بالضواحي في منطقة خيربور بالمقاطعة إثر تحطم سقف منزلهم بسبب الهطول المستمر للأمطار.وقد لقي ثمانية أشخاص آخرين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في حوادث منفصلة تنطوي على انهيار أسقف في منطقة لاركانا بمقاطعة السند بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل الإعلام المحلية.وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، أخبرت إدارة الإنقاذ وسائل الإعلام بأن عمليات الإنقاذ صعبة للغاية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد يوم الجمعة، إن إجمالي 692 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 1146 آخرون في حوادث مرتبطة بالأمطار في جميع أنحاء البلاد، منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في منتصف يونيو/تموز.
https://sputnikarabic.ae/20220814/مقتل-جنديين-اثنين-وإصابة-آخر-في-هجوم-بإقليم-بلوشستان-جنوب-غربي-باكستان-1066408108.html
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أخبار باكستان, باكستان
أخبار باكستان, باكستان

مقتل 13 شخصا في حوادث انهيار أسقف مرتبطة بالأمطار جنوبي باكستان

01:08 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSANأناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان
أناس يتجمعون حول سيارة إسعاف في باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / ASIF HASSAN
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لقي 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في العديد من حوادث انهيار الأسقف المرتبطة بالأمطار في مقاطعة السند جنوبي باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم في قرية بالضواحي في منطقة خيربور بالمقاطعة إثر تحطم سقف منزلهم بسبب الهطول المستمر للأمطار.
وقد لقي ثمانية أشخاص آخرين مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في حوادث منفصلة تنطوي على انهيار أسقف في منطقة لاركانا بمقاطعة السند بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل الإعلام المحلية.
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وبحسب وكالة أنباء "شينخوا"، أخبرت إدارة الإنقاذ وسائل الإعلام بأن عمليات الإنقاذ صعبة للغاية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.
وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد يوم الجمعة، إن إجمالي 692 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 1146 آخرون في حوادث مرتبطة بالأمطار في جميع أنحاء البلاد، منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في منتصف يونيو/تموز.
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