https://sputnikarabic.ae/20220821/وزير-الإعلام-اليمني-يحذر-من-عودة-تفشي-شلل-الأطفال-في-البلاد-1066702400.html
وزير الإعلام اليمني يحذر من عودة تفشي شلل الأطفال في البلاد
وزير الإعلام اليمني يحذر من عودة تفشي شلل الأطفال في البلاد
اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" بعرقلة برامج تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في مناطق سيطرتها، محذرا من عودة... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T21:04+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر": "نحذر من استمرار تضييق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي يهدد بظهور وتفشي حالات الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية التي كانت اليمن قد أعُلنت خالية منها".وأضاف أنه "أدت ممارسات الحوثيين لظهور مئات الإصابات بشلل الأطفال بعد أن كانت اليمن أعُلنت خالية منها عام 2009، حيث عاود شلل الأطفال الظهور في 2019 بإصابة سجلت في محافظة صعده، ووصلت في 2020 إلى 30 إصابة بصعدة وإصابة في صنعاء، قبل أن ينتشر العام 2021 لمناطق أخرى، ويبلغ مع منتصف 2022 (160) إصابة".وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بـ "إدانة ممارسات الحوثيين، والقيام بضغط حقيقي على قياداتهم لرفع القيود عن حملات اللقاح الميداني وتنفيذها بشكل سليم، بالتنسيق مع وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن التي نفذت مؤخرا بالتعاون مع الشركاء 3 حملات شاملة".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220723/إصابة-7-أطفال-بعد-قصف-منسوب-لجماعة-أنصار-الله-على-تعز-غربي-اليمن-1065467699.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزير الإعلام اليمني يحذر من عودة تفشي شلل الأطفال في البلاد
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اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" بعرقلة برامج تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في مناطق سيطرتها، محذرا من عودة تفشيه بعد 13 عاماً من إعلان اليمن خلوه منه.
القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر": "نحذر من استمرار تضييق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي يهدد بظهور وتفشي حالات الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية التي كانت اليمن قد أعُلنت خالية منها".
وأضاف أنه "أدت ممارسات الحوثيين لظهور مئات الإصابات بشلل الأطفال بعد أن كانت اليمن أعُلنت خالية منها عام 2009، حيث عاود شلل الأطفال الظهور في 2019 بإصابة سجلت في محافظة صعده، ووصلت في 2020 إلى 30 إصابة بصعدة وإصابة في صنعاء، قبل أن ينتشر العام 2021 لمناطق أخرى، ويبلغ مع منتصف 2022 (160) إصابة".
وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بـ "إدانة ممارسات الحوثيين، والقيام بضغط حقيقي على قياداتهم لرفع القيود عن حملات اللقاح الميداني وتنفيذها بشكل سليم، بالتنسيق مع وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن التي نفذت مؤخرا بالتعاون مع الشركاء 3 حملات شاملة".
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.