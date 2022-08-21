https://sputnikarabic.ae/20220821/وزير-الإعلام-اليمني-يحذر-من-عودة-تفشي-شلل-الأطفال-في-البلاد-1066702400.html

وزير الإعلام اليمني يحذر من عودة تفشي شلل الأطفال في البلاد

وزير الإعلام اليمني يحذر من عودة تفشي شلل الأطفال في البلاد

اتهم وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، اليوم الأحد، جماعة "أنصار الله" بعرقلة برامج تحصين الأطفال ضد شلل الأطفال في مناطق سيطرتها، محذرا من عودة... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T21:04+0000

2022-08-21T21:04+0000

2022-08-21T21:04+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

أخبار العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104010/38/1040103812_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_cca45b361535ec2c1479084925389af2.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال الإرياني عبر "تويتر": "نحذر من استمرار تضييق مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على برامج تحصين الأطفال، وعرقلتها تنفيذ حملات تلقيح شاملة في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذي يهدد بظهور وتفشي حالات الإصابة بعدد من الأمراض الوبائية التي كانت اليمن قد أعُلنت خالية منها".وأضاف أنه "أدت ممارسات الحوثيين لظهور مئات الإصابات بشلل الأطفال بعد أن كانت اليمن أعُلنت خالية منها عام 2009، حيث عاود شلل الأطفال الظهور في 2019 بإصابة سجلت في محافظة صعده، ووصلت في 2020 إلى 30 إصابة بصعدة وإصابة في صنعاء، قبل أن ينتشر العام 2021 لمناطق أخرى، ويبلغ مع منتصف 2022 (160) إصابة".وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بـ "إدانة ممارسات الحوثيين، والقيام بضغط حقيقي على قياداتهم لرفع القيود عن حملات اللقاح الميداني وتنفيذها بشكل سليم، بالتنسيق مع وزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن التي نفذت مؤخرا بالتعاون مع الشركاء 3 حملات شاملة".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220723/إصابة-7-أطفال-بعد-قصف-منسوب-لجماعة-أنصار-الله-على-تعز-غربي-اليمن-1065467699.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي