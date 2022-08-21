https://sputnikarabic.ae/20220821/43-قتيلا-بسبب-حرائق-الغابات-شرقي-الجزائر-1066699264.html
43 قتيلا بسبب حرائق الغابات شرقي الجزائر
43 قتيلا بسبب حرائق الغابات شرقي الجزائر
ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها مناطق شرقي الجزائر، اليوم الأحد، إلى 43 قتيلا و183 جريحا. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T18:58+0000
2022-08-21T18:58+0000
2022-08-21T18:58+0000
الجزائر
العالم العربي
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ونقلت قناة "العربية" عن الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت، أمس السبت، من إخماد أغلب حرائق الغابات التي اجتاحت شمالي البلاد والتي أتت على أكثر من 10 آلاف هكتار في حديقة القالة الوطنية.وأصدرت الحماية المدنية بيانا قالت فيه إنها تدخلت خلال آخر 48 ساعة لإخماد 51 حريقا من الغطاء النباتي في 17 ولاية، كما أنها تواصل العمل لإخماد حريق في ولاية تلمسان غربي البلاد.في السياق ذاته، شهد شمال شرق البلاد احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية، التي تتمتع بنظام بيئي فريد في حوض البحر المتوسط وتصنفها اليونسكو محمية للمحيط الحيوي.يذكر أن شمالي الجزائر يشهد كل صيف حرائق الغابات، حتى أنها أصبحت ظاهرة تتفاقم من عام لآخر بتأثير تغير المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر.وتسببت حرائق الغابات في حصيلة كبيرة من الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق الهائلة يومي الأربعاء والخميس في شمال الجزائر إلى 37 قتيلا وفق ما أعلنته السلطات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
43 قتيلا بسبب حرائق الغابات شرقي الجزائر
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ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي شهدتها مناطق شرقي الجزائر، اليوم الأحد، إلى 43 قتيلا و183 جريحا.
ونقلت قناة "العربية" عن الحماية المدنية الجزائرية أنها تمكنت، أمس السبت، من إخماد أغلب حرائق الغابات التي اجتاحت شمالي البلاد والتي أتت على أكثر من 10 آلاف هكتار في حديقة القالة الوطنية.
وأصدرت الحماية المدنية بيانا قالت فيه إنها تدخلت خلال آخر 48 ساعة لإخماد 51 حريقا من الغطاء النباتي في 17 ولاية، كما أنها تواصل العمل لإخماد حريق في ولاية تلمسان غربي البلاد.
في السياق ذاته، شهد شمال شرق البلاد احتراق أكثر من 10 آلاف هكتار من أراضي حديقة القالة الوطنية، التي تتمتع بنظام بيئي فريد في حوض البحر المتوسط وتصنفها اليونسكو محمية للمحيط الحيوي.
يذكر أن شمالي الجزائر يشهد كل صيف حرائق الغابات
، حتى أنها أصبحت ظاهرة تتفاقم من عام لآخر بتأثير تغير المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر.
وتسببت حرائق الغابات في حصيلة كبيرة من الخسائر البشرية الناجمة عن الحرائق الهائلة يومي الأربعاء والخميس في شمال الجزائر إلى 37 قتيلا وفق ما أعلنته السلطات.