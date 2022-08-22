https://sputnikarabic.ae/20220822/اتفاق-ثلاثي-لتسهيل-عبور-البضائع-بين-روسيا-وإيران-وأذربيجان-1066729581.html
اتفاق ثلاثي لتسهيل عبور البضائع بين روسيا وإيران وأذربيجان
اتفاق ثلاثي لتسهيل عبور البضائع بين روسيا وإيران وأذربيجان
ذكرت الغرفة التجارية الروسية في إيران في بيان، أن روسيا وإيران وأذربيجان وقعت، اليوم الاثنين، مذكرة بشأن تسهيل حركة عبور البضائع (الترانزيت) بين بعضهم بعضا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:51+0000
2022-08-22T13:51+0000
2022-08-22T13:51+0000
روسيا
إيران
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وقال البيان المنشور عبر قناة الغرفة على "تلغرام": "في 22 أغسطس/آب، تم توقيع مذكرة في طهران بين روسيا وإيران وأذربيجان بشأن تسهيل حركة عبور البضائع، ومن المفترض أن تساعد هذه الوثيقة في تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية للمشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي".ويشار إلى أن الجانب الروسي في المحادثات مثله رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية في روسيا فلاديمير بولافين.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الممثل-التجاري-الروسي-في-السعودية-موسكو-والرياض-تتباحثان-بشأن-التحويلات-المصرفية-1066627328.html
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روسيا, إيران
اتفاق ثلاثي لتسهيل عبور البضائع بين روسيا وإيران وأذربيجان
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ذكرت الغرفة التجارية الروسية في إيران في بيان، أن روسيا وإيران وأذربيجان وقعت، اليوم الاثنين، مذكرة بشأن تسهيل حركة عبور البضائع (الترانزيت) بين بعضهم بعضا.
وقال البيان المنشور عبر قناة الغرفة على "تلغرام": "في 22 أغسطس/آب، تم توقيع مذكرة في طهران بين روسيا وإيران وأذربيجان بشأن تسهيل حركة عبور البضائع، ومن المفترض أن تساعد هذه الوثيقة في تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية للمشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي".
ويشار إلى أن الجانب الروسي في المحادثات مثله رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية في روسيا
فلاديمير بولافين.