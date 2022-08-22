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https://sputnikarabic.ae/20220822/اتفاق-ثلاثي-لتسهيل-عبور-البضائع-بين-روسيا-وإيران-وأذربيجان-1066729581.html
اتفاق ثلاثي لتسهيل عبور البضائع بين روسيا وإيران وأذربيجان
اتفاق ثلاثي لتسهيل عبور البضائع بين روسيا وإيران وأذربيجان
ذكرت الغرفة التجارية الروسية في إيران في بيان، أن روسيا وإيران وأذربيجان وقعت، اليوم الاثنين، مذكرة بشأن تسهيل حركة عبور البضائع (الترانزيت) بين بعضهم بعضا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:51+0000
2022-08-22T13:51+0000
روسيا
إيران
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وقال البيان المنشور عبر قناة الغرفة على "تلغرام": "في 22 أغسطس/آب، تم توقيع مذكرة في طهران بين روسيا وإيران وأذربيجان بشأن تسهيل حركة عبور البضائع، ومن المفترض أن تساعد هذه الوثيقة في تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية للمشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي".ويشار إلى أن الجانب الروسي في المحادثات مثله رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية في روسيا فلاديمير بولافين.
https://sputnikarabic.ae/20220819/الممثل-التجاري-الروسي-في-السعودية-موسكو-والرياض-تتباحثان-بشأن-التحويلات-المصرفية-1066627328.html
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

اتفاق ثلاثي لتسهيل عبور البضائع بين روسيا وإيران وأذربيجان

13:51 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Rami Solimanتجارة بضائع استيراد وتصدير
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Rami Soliman
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ذكرت الغرفة التجارية الروسية في إيران في بيان، أن روسيا وإيران وأذربيجان وقعت، اليوم الاثنين، مذكرة بشأن تسهيل حركة عبور البضائع (الترانزيت) بين بعضهم بعضا.
وقال البيان المنشور عبر قناة الغرفة على "تلغرام": "في 22 أغسطس/آب، تم توقيع مذكرة في طهران بين روسيا وإيران وأذربيجان بشأن تسهيل حركة عبور البضائع، ومن المفترض أن تساعد هذه الوثيقة في تبسيط وتسريع الإجراءات الجمركية للمشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي".
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
الممثل التجاري الروسي في السعودية: موسكو والرياض تتباحثان بشأن التحويلات المصرفية
19 أغسطس, 15:41 GMT
ويشار إلى أن الجانب الروسي في المحادثات مثله رئيس دائرة الجمارك الفيدرالية في روسيا فلاديمير بولافين.
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