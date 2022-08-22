https://sputnikarabic.ae/20220822/الجيش-العراقي-يقبض-على-5-إرهابيين-من-داعش-1066716351.html
الجيش العراقي يقبض على 5 إرهابيين من "داعش"
الجيش العراقي يقبض على 5 إرهابيين من "داعش"
تمكنت القوات المسلحة العراقية من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظتين. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T10:41+0000
2022-08-22T10:41+0000
2022-08-22T10:41+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104327/74/1043277477_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4715580463676a9d316bc1dcdcb1f59d.jpg
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان له، إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات النوعية الدقيقة التي استهدفت عناصر فاعلة في عصابات "داعـش" الإرهابية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع موضحا أن "الجهاز نفذ عمليات في مُحافظتي (بغداد - الأنبار) وفقا لمعلومات استخبارية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين، بينهم عنصر مختص بالتجنيد ونشر الفكر المُتطرف".وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياته النوعية يشُل حركة ما تبقى من العصابات الإرهابية ويُحبط المحاولات الخبيثة لهم".وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
https://sputnikarabic.ae/20220815/رئيس-أركان-الجيش-العراقي-الصحراء-لن-تكون-ملاذا-آمنا-للإرهابيين-1066436770.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104327/74/1043277477_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_f8909709e1198389745cd00f8c1ba6df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الجيش العراقي يقبض على 5 إرهابيين من "داعش"
تابعنا عبر
تمكنت القوات المسلحة العراقية من إلقاء القبض على 5 إرهابيين في محافظتين.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في بيان له، إنه "بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة من الواجبات النوعية الدقيقة التي استهدفت عناصر فاعلة في عصابات "داعـش" الإرهابية"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع موضحا أن "الجهاز نفذ عمليات في مُحافظتي (بغداد - الأنبار) وفقا لمعلومات استخبارية أسفرت عن إلقاء القبض على 5 إرهابيين، بينهم عنصر مختص بالتجنيد ونشر الفكر المُتطرف".
وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياته النوعية يشُل حركة ما تبقى من العصابات الإرهابية ويُحبط المحاولات الخبيثة لهم".
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".