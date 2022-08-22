https://sputnikarabic.ae/20220822/الجيش-الليبي-يسقط-طائرة-مسيرة-مجهولة-قرب-قاعدة-بنينا-الجوية-1066740607.html
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة مجهولة قرب قاعدة "بنينا" الجوية
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة مجهولة قرب قاعدة "بنينا" الجوية
أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة تصوير مسيرة مجهولة بالقرب من قاعدة "بنيينا" الجوية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T18:06+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال المحجوب في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن وسائط الدفاع الجوي استهدفت طائرة تصوير مسيّرة مجهولة بالقرب من قاعدة بنينا، نافيا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الطائرة التي تم إسقاطها تابعة لإحدى الشركات النفطية وتحمل ركابا.وأضاف: "الطائرة التي استهدفتها الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية في ضواحي بنغازي لا يوجد عليها بلاغ في غرفة العمليات العسكرية وهي مجهولة الهوية، وتم التعامل معها مباشرة من قبل الدفاعات الجوية، وغرفة الدفاع الجوي أكدت أنها طائرة تصوير مسيرة حيث تم استهدافها مباشرة".من جهتها، نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي تتبع لشركة "الخليج العربي" أو "طيران النفط" أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية.وتعد قاعدة "بنينا" الجوية من أهم قواعد الجيش الليبي، التي استخدمها في مواجهة الجماعات المسلحة منذ بدء الصراع في ليبيا.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة مجهولة قرب قاعدة "بنينا" الجوية
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أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، خالد المحجوب، أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة تصوير مسيرة مجهولة بالقرب من قاعدة "بنيينا" الجوية.
بنغازي - سبوتنيك. وقال المحجوب في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن وسائط الدفاع الجوي استهدفت طائرة تصوير مسيّرة مجهولة بالقرب من قاعدة بنينا، نافيا ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الطائرة التي تم إسقاطها تابعة لإحدى الشركات النفطية وتحمل ركابا.
وأضاف: "الطائرة التي استهدفتها الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية في ضواحي بنغازي لا يوجد عليها بلاغ في غرفة العمليات العسكرية وهي مجهولة الهوية، وتم التعامل معها مباشرة من قبل الدفاعات الجوية
، وغرفة الدفاع الجوي أكدت أنها طائرة تصوير مسيرة حيث تم استهدافها مباشرة".
من جهتها، نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي تتبع لشركة "الخليج العربي" أو "طيران النفط" أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية.
وتعد قاعدة "بنينا" الجوية من أهم قواعد الجيش الليبي، التي استخدمها في مواجهة الجماعات المسلحة منذ بدء الصراع في ليبيا.