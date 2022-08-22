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https://sputnikarabic.ae/20220822/الصين-تشحن-أول-دفعة-من-القطارات-فائقة-السرعة-إلى-إندونيسيا-عبر-البحر-1066732086.html
الصين تشحن أول دفعة من القطارات فائقة السرعة إلى إندونيسيا عبر البحر
الصين تشحن أول دفعة من القطارات فائقة السرعة إلى إندونيسيا عبر البحر
بدأت الصين تصدير قطارها فائق السرعة إلى إندونيسيا بشحن المركبات الخاصة به عبر سفينة مخصصة لهذا الغرض إلى إندونيسيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T14:50+0000
2022-08-22T15:06+0000
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وانطلقت السفينة من ميناء تشينغداو، شرقي الصين، أمس الأحد، وعلى متنها الدفعة الأولى من وحدات القطار الكهربائي فائق السرعة الخاص بمشروع قطار "جاكرتا - باندونغ" في إندونيسيا، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.ولفتت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الصين بتصدير قطارها الكهربائي فائق السرعة إلى دولة أخرى، مشيرة إلى أن هذه الشحنة شملت قطار ركاب وقطار فحص.وأوضحت الوكالة أن تلك القطارات تصنعها شركة "تشينغداو سيفانغ" لتعمل على سكك حديد "جاكرتا - باندونغ" في إطار مبادرة الحزام والطريق.ومن المقرر أن تصل القطارات فائقة السرعة إلى جاكرتا بحلول نهاية الشهر الجاري، بينما يتم شحن باقي الدفعات مع بداية العام المقبل.وأوضحت الوكالة أنه تم تصميم تلك القطارات للسير بسرعة تشغيل قصوى تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، اعتمادا على التكنولوجيا المتقدمة لقطار الرصاصة "فوشينغ"، مشيرة إلى أنه سيعمل على خط "جاكرتا - باندونغ"، الذي يصل طوله إلى 142 كيلومترا.
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العالم, الصين
العالم, الصين

الصين تشحن أول دفعة من القطارات فائقة السرعة إلى إندونيسيا عبر البحر

14:50 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 15:06 GMT 22.08.2022)
© AP Photo / Andy Wongقطار فائق السرعة في الصين
قطار فائق السرعة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Andy Wong
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بدأت الصين تصدير قطارها فائق السرعة إلى إندونيسيا بشحن المركبات الخاصة به عبر سفينة مخصصة لهذا الغرض إلى إندونيسيا.
وانطلقت السفينة من ميناء تشينغداو، شرقي الصين، أمس الأحد، وعلى متنها الدفعة الأولى من وحدات القطار الكهربائي فائق السرعة الخاص بمشروع قطار "جاكرتا - باندونغ" في إندونيسيا، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية.
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ولفتت الوكالة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الصين بتصدير قطارها الكهربائي فائق السرعة إلى دولة أخرى، مشيرة إلى أن هذه الشحنة شملت قطار ركاب وقطار فحص.
وأوضحت الوكالة أن تلك القطارات تصنعها شركة "تشينغداو سيفانغ" لتعمل على سكك حديد "جاكرتا - باندونغ" في إطار مبادرة الحزام والطريق.
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ومن المقرر أن تصل القطارات فائقة السرعة إلى جاكرتا بحلول نهاية الشهر الجاري، بينما يتم شحن باقي الدفعات مع بداية العام المقبل.
وأوضحت الوكالة أنه تم تصميم تلك القطارات للسير بسرعة تشغيل قصوى تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة، اعتمادا على التكنولوجيا المتقدمة لقطار الرصاصة "فوشينغ"، مشيرة إلى أنه سيعمل على خط "جاكرتا - باندونغ"، الذي يصل طوله إلى 142 كيلومترا.
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