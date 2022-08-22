https://sputnikarabic.ae/20220822/بوتين-يعزي-عائلة-دوغينا-ويصف-الجريمة-بـالحقيرة-والقاسية-1066726501.html
بوتين يعزي عائلة دوغينا ويصف الجريمة بـ"الحقيرة والقاسية"
بوتين يعزي عائلة دوغينا ويصف الجريمة بـ"الحقيرة والقاسية"
قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيته لعائلة الصحفية داريا دوغينا، واصفا الجريمة بالحقيرة والقاسية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:30+0000
2022-08-22T13:30+0000
2022-08-22T13:30+0000
فلاديمير بوتين
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وبحسب ما نشر الكرملين على قناته الخاصة على "تلغرام": "قطعت جريمة وحشية حقيرة حياة داريا دوغينا- شخص ذكي وموهوب بقلب روسي حقيقي - طيب ومحب ومتعاطف ومنفتح. صحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حربية، خدمت الناس بأمانة، والوطن الأم لقد أثبتت بالفعل ما يعنيه أن تكون روسيا وطنيا".كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين
بوتين يعزي عائلة دوغينا ويصف الجريمة بـ"الحقيرة والقاسية"
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيته لعائلة الصحفية داريا دوغينا، واصفا الجريمة بالحقيرة والقاسية.
وبحسب ما نشر الكرملين على قناته الخاصة على "تلغرام": "قطعت جريمة وحشية حقيرة حياة داريا دوغينا- شخص ذكي وموهوب بقلب روسي حقيقي - طيب ومحب ومتعاطف ومنفتح. صحفية وعالمة وفيلسوفة ومراسلة حربية، خدمت الناس بأمانة، والوطن الأم لقد أثبتت بالفعل ما يعنيه أن تكون روسيا وطنيا".
كشف جهاز الأمن
الفيدرالي الروسي ملابسات حادثة اغتيال الصحفية داريا دوغينا في ضواحي موسكو.
وقال الجهاز في بيان: "ثبت أن الخدمات الخاصة الأوكرانية هي التي أعدت الجريمة وارتكبتها. والجاني مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا بافلوفنا فوفك، ولدت عام 1979".
وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن فوفك، وصلت إلى روسيا مع ابنتها البالغة من العمر 12 عاما، في 23 يوليو/تموز واستأجرت شقة في المبنى الذي تعيش فيه دوغينا من أجل جمع معلومات حول أسلوب حياتها.