https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-لا-يؤيد-فكرة-فرض-حظر-كامل-على-تأشيرات-دخول-الروس-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1066717297.html
بوريل لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي
بوريل لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T11:12+0000
2022-08-22T11:12+0000
2022-08-22T11:12+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وجاءت تصريحات بوريل خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمدينة مدينة سانتاندير الإسبانية، حيث قال: "هذا اقتراح مثير للجدل للغاية ... لقد اتخذت بعض الدول بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، والبعض الآخر لن يدعمه. أعتقد أن منع جميع الروس من الدخول ليس فكرة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية".ووفقا له، لا ينبغي السماح لكبار رجال الأعمال الروس بدخول الاتحاد الأوروبي، "ولكن هناك العديد من الروس الذين يريدون مغادرة البلاد، وليسوا مستعدين للتواجد هناك في مثل هذا الوضع. لا يمكننا إغلاق الباب أمام مثل هؤلاء الروس، لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة".في الآونة الأخيرة، دعا ممثلو عدد من الدول الغربية إلى حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، ولكن لم يتم اتخاذ موقف واحد من هذه القضية.هذا واتهم بوريل خلال مشاركته في المنتدى دول روسيا والصين وتركيا، بـ"إظهار طموحات إمبريالية"، معترفا بأن هذه الدول هي مواضيع مهمة في الجغرافيا السياسية.وقال: "إن الديمقراطيات في العالم لا تزال في حالة تراجع، والأنظمة الاستبدادية تظهر بشكل متزايد الرغبة في إظهار قوتها. وقد أظهرت ثلاث دول - الصين وروسيا وتركيا - منذ فترة طويلة طموحات إمبريالية".
https://sputnikarabic.ae/20220728/بولندا-تؤيد-مقترحات-بوقف-إصدار-تأشيرات-شنغن-للمواطنين-الروس-1065698993.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس.
وجاءت تصريحات بوريل خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمدينة مدينة سانتاندير الإسبانية، حيث قال: "هذا اقتراح مثير للجدل للغاية ... لقد اتخذت بعض الدول بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، والبعض الآخر لن يدعمه. أعتقد أن منع جميع الروس من الدخول ليس فكرة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية".
ووفقا له، لا ينبغي السماح لكبار رجال الأعمال الروس بدخول الاتحاد الأوروبي، "ولكن هناك العديد من الروس الذين يريدون مغادرة البلاد، وليسوا مستعدين للتواجد هناك في مثل هذا الوضع. لا يمكننا إغلاق الباب أمام مثل هؤلاء الروس، لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة".
في الآونة الأخيرة، دعا ممثلو عدد من الدول الغربية إلى حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، ولكن لم يتم اتخاذ موقف واحد من هذه القضية.
هذا ومن المتوقع أن تتم مناقشة "قضية التأشيرة" في اجتماع خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ يومي 30 و31 أغسطس.
هذا واتهم بوريل خلال مشاركته في المنتدى دول روسيا والصين وتركيا، بـ"إظهار طموحات إمبريالية"، معترفا بأن هذه الدول هي مواضيع مهمة في الجغرافيا السياسية.
وقال: "إن الديمقراطيات في العالم لا تزال في حالة تراجع، والأنظمة الاستبدادية تظهر بشكل متزايد الرغبة في إظهار قوتها. وقد أظهرت ثلاث دول - الصين وروسيا وتركيا - منذ فترة طويلة طموحات إمبريالية".