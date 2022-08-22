https://sputnikarabic.ae/20220822/بوريل-لا-يؤيد-فكرة-فرض-حظر-كامل-على-تأشيرات-دخول-الروس-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1066717297.html

بوريل لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي

بوريل لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T11:12+0000

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أخبار الاتحاد الأوروبي

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وجاءت تصريحات بوريل خلال مشاركته في مؤتمر دولي بمدينة مدينة سانتاندير الإسبانية، حيث قال: "هذا اقتراح مثير للجدل للغاية ... لقد اتخذت بعض الدول بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، والبعض الآخر لن يدعمه. أعتقد أن منع جميع الروس من الدخول ليس فكرة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية".ووفقا له، لا ينبغي السماح لكبار رجال الأعمال الروس بدخول الاتحاد الأوروبي، "ولكن هناك العديد من الروس الذين يريدون مغادرة البلاد، وليسوا مستعدين للتواجد هناك في مثل هذا الوضع. لا يمكننا إغلاق الباب أمام مثل هؤلاء الروس، لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة".في الآونة الأخيرة، دعا ممثلو عدد من الدول الغربية إلى حظر إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، ولكن لم يتم اتخاذ موقف واحد من هذه القضية.هذا واتهم بوريل خلال مشاركته في المنتدى دول روسيا والصين وتركيا، بـ"إظهار طموحات إمبريالية"، معترفا بأن هذه الدول هي مواضيع مهمة في الجغرافيا السياسية.وقال: "إن الديمقراطيات في العالم لا تزال في حالة تراجع، والأنظمة الاستبدادية تظهر بشكل متزايد الرغبة في إظهار قوتها. وقد أظهرت ثلاث دول - الصين وروسيا وتركيا - منذ فترة طويلة طموحات إمبريالية".

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