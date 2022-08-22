https://sputnikarabic.ae/20220822/تقرير-الاقتصاد-البريطاني-انكمش-في-2020-إلى-أدنى-مستوى-له-منذ-300-عام-1066737186.html
تقرير: الاقتصاد البريطاني انكمش في 2020 إلى أدنى مستوى له منذ 300 عام
تقرير: الاقتصاد البريطاني انكمش في 2020 إلى أدنى مستوى له منذ 300 عام
خلصت مراجعة حول انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال عام 2020، إلى أن الرقم الحقيقي كان أقل بنسبة 1.7% من المؤشر الأولي البالغ 9.3%. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:36+0000
2022-08-22T16:36+0000
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اقتصاد
بريطانيا
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لهذه البيانات المنقحة فإن الاقتصاد البريطاني بلغ – في هذه الفترة - أدنى مستوى له منذ عام 1709، عندما انخفض الناتج بنسبة 13.4%، بحسب بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.وقال مكتب الإحصاءات اليوم الاثنين: "تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالخفض في 2020 بنسبة 1.7% إضافية، ليبلغ (الانكماش) 11%".وأضاف أن تنقيحات عام 2020 انتهت، وأصبح لدى مكتب الإحصاء الآن "بيانات أكثر ثراء من استطلاعاتنا السنوية وبيانات إدارية معينة".وتابع أن ذلك مكّن من قياس التكاليف "التي تتكبدها الشركات (الاستهلاك الوسيط) مباشرة ويمكن تعديل الأسعار (الانكماش) عند مستوى التفاصيل أكثر بكثير".كان الصقيع العظيم في عام 1709 أبرد شتاء أوروبي خلال الـ500 عام الماضية، ما تسبب في فشل الحصاد وارتفاع أسعار الحبوب ستة أضعاف، فضلا عن التخلص من مخزون العديد من السلع في المملكة المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220812/انكماش-الاقتصاد-البريطاني-وسط-ترقب-للركود-التضخمي-1066344951.html
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اقتصاد, بريطانيا
تقرير: الاقتصاد البريطاني انكمش في 2020 إلى أدنى مستوى له منذ 300 عام
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خلصت مراجعة حول انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال عام 2020، إلى أن الرقم الحقيقي كان أقل بنسبة 1.7% من المؤشر الأولي البالغ 9.3%.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا لهذه البيانات المنقحة فإن الاقتصاد البريطاني بلغ – في هذه الفترة - أدنى مستوى له منذ عام 1709، عندما انخفض الناتج بنسبة 13.4%، بحسب بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.
وقال مكتب الإحصاءات اليوم الاثنين: "تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالخفض في 2020 بنسبة 1.7% إضافية، ليبلغ (الانكماش) 11%".
وأضاف أن تنقيحات عام 2020 انتهت، وأصبح لدى مكتب الإحصاء الآن "بيانات أكثر ثراء من استطلاعاتنا السنوية وبيانات إدارية معينة".
وتابع أن ذلك مكّن من قياس التكاليف "التي تتكبدها الشركات (الاستهلاك الوسيط) مباشرة ويمكن تعديل الأسعار (الانكماش) عند مستوى التفاصيل أكثر بكثير".
كان الصقيع العظيم في عام 1709 أبرد شتاء أوروبي خلال الـ500 عام الماضية، ما تسبب في فشل الحصاد وارتفاع أسعار الحبوب ستة أضعاف، فضلا عن التخلص من مخزون العديد من السلع في المملكة المتحدة.