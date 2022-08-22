https://sputnikarabic.ae/20220822/دراسة-تكشف-عن-خضار-يقلل-الخلايا-السرطانية-بنسبة-75-1066733549.html

دراسة تكشف عن خضار يقلل الخلايا السرطانية بنسبة 75%

دراسة تكشف عن خضار يقلل الخلايا السرطانية بنسبة 75%

توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن تناول البروكلي بانتظام يمكن أن يقلل من الخلايا السرطانية بنسبة 75%. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T15:25+0000

2022-08-22T15:25+0000

2022-08-22T15:25+0000

الخضار

بروكلي

خلايا

السرطان

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ووفقا لصحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، فإن الدراسة أكدت أن معظم الإضافات الغذائية النباتية تمنع نمو السرطان وتمنح مستوى معينًا من الحماية ضد المرض.وتوصي الدراسة بالمغذيات النباتية على وجه الخصوص لأنها قد تعمل معًا لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وقد تقلل ثمرة البروكلي الغنية جدا بهذه المواد الكيميائية النباتية الخلايا السرطانية بنسبة 75%.وأشارت إلى أن البروكلي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي لها آثار صحية واسعة النطاق، بما في ذلك نمو السرطان والالتهاب والتدهور العقلي، وأن هذه المضادات تشمل كيمبفورول وهو مركب رئيسي يوجد في براعم البروكلي بعد التحلل المائي.وأضاف أنه "توجد دراسات حول هذا يعود تاريخها إلى 1997، وأنه منذ ذلك الحين وجد أن هناك خواص مضادة للسرطان موجودة في براعم البروكلي، وعلى وجه التحديد هناك كمية كبيرة من مادة كيميائية نباتية تسمى سلفورافان، وهو مركب نباتي مضاد للسرطان تم ربطه بالحد من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الفم".وأفاد الطبيب بأن "هذه المادة توجد أيضًا في الخضروات الأخرى مثل الكرنب والملفوف والقرنبيط، لكن البروكلي هو أفضل مصدر، وأن العلماء يواصلون البحث عن الكيفية التي قد يقلل بها السلفورافان من مخاطر الإصابة بالسرطان ومن إزالة السموم من المواد الضارة في الجسم إلى العمل كعامل مضاد للميكروبات".

https://sputnikarabic.ae/20180514/خضروات-البروكولي-السرطان-الأحماض-الدهنية-1032330826.html

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الخضار, بروكلي, خلايا, السرطان