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https://sputnikarabic.ae/20220822/دراسة-1400-نهر-جليدي-في-سويسرا-فقدت-نصف-حجمها-والذوبان-يتسارع-1066729865.html
دراسة: 1400 نهر جليدي في سويسرا فقدت نصف حجمها والذوبان يتسارع
دراسة: 1400 نهر جليدي في سويسرا فقدت نصف حجمها والذوبان يتسارع
خلصت دراسة جديدة إلى أن 1400 نهر جليدي في سويسرا فقدت نصف حجمها الإجمالي منذ أوائل الثلاثينيات، وقال الباحثون إن تراجع الجليد يتسارع في وقت تتزايد فيه المخاوف... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T13:55+0000
2022-08-22T13:55+0000
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جاء ذلك بحسب ما أعلنه المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وهي جامعة مرموقة للفنون التطبيقية، والمعهد الفيدرالي السويسري لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس".وجد الباحثون أن أحجام الجليد تقلصت بمقدار النصف على مدار الـ85 عاما حتى عام 2016، ومنذ ذلك الحين، فقدت الأنهار الجليدية 12% إضافية خلال ست سنوات فقط.وقال دانييل فارينوتي، مؤلف مشارك في الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية "ذا كرايوسفير" (الغلاف الجليدي): "تراجع الأنهار الجليدية يتسارع، ومراقبة هذه الظاهرة عن كثب وتحديد أبعادها التاريخية أمر مهم لأنه يسمح لنا باستنتاج استجابات الأنهار الجليدية لتغير المناخ".قال الباحثون إن معدلات فقدان الجليد لم تكن نفسها لكل الأنهار الجليدية، حيث أن الارتفاع وكميات الحطام على الأنهار الجليدية، وتسطح النهر الجليدي كلها عوامل تؤثر على سرعات التراجع.ووجد الباحثون أيضا أن فترتين - في عشرينيات وثمانينيات القرن الماضي - شهدتا في الواقع نموا متقطعا في كتلة الأنهار الجليدية، لكن هذا الاتجاه الأوسع للتراجع طغى على ذلك.
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العالم, مجتمع
العالم, مجتمع

دراسة: 1400 نهر جليدي في سويسرا فقدت نصف حجمها والذوبان يتسارع

13:55 GMT 22.08.2022
CC BY 2.0 / JasonParis / Vatnajökullفاتنايوكوتل، أكبر نهر جليدي أيسلندا
فاتنايوكوتل، أكبر نهر جليدي أيسلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
CC BY 2.0 / JasonParis / Vatnajökull
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خلصت دراسة جديدة إلى أن 1400 نهر جليدي في سويسرا فقدت نصف حجمها الإجمالي منذ أوائل الثلاثينيات، وقال الباحثون إن تراجع الجليد يتسارع في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تغير المناخ.
جاء ذلك بحسب ما أعلنه المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وهي جامعة مرموقة للفنون التطبيقية، والمعهد الفيدرالي السويسري لأبحاث الغابات والثلوج والمناظر الطبيعية، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة "أسوشيتيد برس".
وجد الباحثون أن أحجام الجليد تقلصت بمقدار النصف على مدار الـ85 عاما حتى عام 2016، ومنذ ذلك الحين، فقدت الأنهار الجليدية 12% إضافية خلال ست سنوات فقط.
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وقال دانييل فارينوتي، مؤلف مشارك في الدراسة، التي نُشرت في المجلة العلمية "ذا كرايوسفير" (الغلاف الجليدي): "تراجع الأنهار الجليدية يتسارع، ومراقبة هذه الظاهرة عن كثب وتحديد أبعادها التاريخية أمر مهم لأنه يسمح لنا باستنتاج استجابات الأنهار الجليدية لتغير المناخ".
قال الباحثون إن معدلات فقدان الجليد لم تكن نفسها لكل الأنهار الجليدية، حيث أن الارتفاع وكميات الحطام على الأنهار الجليدية، وتسطح النهر الجليدي كلها عوامل تؤثر على سرعات التراجع.
ووجد الباحثون أيضا أن فترتين - في عشرينيات وثمانينيات القرن الماضي - شهدتا في الواقع نموا متقطعا في كتلة الأنهار الجليدية، لكن هذا الاتجاه الأوسع للتراجع طغى على ذلك.
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