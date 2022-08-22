https://sputnikarabic.ae/20220822/رئيس-الوزراء-المصري-يعلن-قرب-التوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-تحصل-بموجبه-بلاده-على-قرض-1066736642.html
رئيس الوزراء المصري يعلن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد تحصل بموجبه بلاده على قرض
رئيس الوزراء المصري يعلن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد تحصل بموجبه بلاده على قرض
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، قرب توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وردا على أسئلة الشباب اليوم في (ملتقى لوجوس الثالث للشباب) المنعقد في مدينة العلمين، قال مدبولي "الحكومة الآن في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي".وشهدت الأيام الماضية استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وتولي مهامه حسن عبد الله كقائم بالأعمال، وهو ما فسره المراقبون بعدم استجابة عامر لمطالبة صندوق النقد للبنك المركزي، بمرونة أكثر في سعر الصرف، وهو ما يعطل إبرام الاتفاق بين مصر والصندوق.وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قروض بقيمة 20 مليار دولار تقريبا في الفترة من نهاية عام 2016 وحتى مطلع عام 2021، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تم صرفه على ثلاث سنوات، وحصلت على حوالي ثمانية مليارات دولار على قرضين خلال عام 2020 لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد جراء وباء (كوفيد 19).وتشهد مصر تآكلا في احتياطي النقد الأجنبي منذ عام 2020، جراء وباء (كوفيد-19) ثم انعكاسات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وتجاوزها تقديرات الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2021/ 2022.وتجاوزت الديون الخارجية لمصر في مارس/آذار الماضي 157 مليار دولار بينما تراجع سعر الصرف لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016.ويتوقع مراقبون أن تتراجع الضغوط الاقتصادية على مصر نسبيا خلال الأشهر المقبلة بعد تراجع أسعار الوقود والحبوب عالميا.
https://sputnikarabic.ae/20220727/صندوق-النقد-الدولي-الاقتصاد-المصري-بحاجة-إلى-إصلاحات-أعمق-لمواجهة-الصدمات-1065634874.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم العربي, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم العربي, العالم العربي
رئيس الوزراء المصري يعلن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد تحصل بموجبه بلاده على قرض
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أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، قرب توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق.
القاهرة - سبوتنيك. وردا على أسئلة الشباب اليوم في (ملتقى لوجوس الثالث للشباب) المنعقد في مدينة العلمين، قال مدبولي "الحكومة الآن في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي".
وشهدت الأيام الماضية استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وتولي مهامه حسن عبد الله كقائم بالأعمال، وهو ما فسره المراقبون بعدم استجابة عامر لمطالبة صندوق النقد للبنك المركزي، بمرونة أكثر في سعر الصرف، وهو ما يعطل إبرام الاتفاق بين مصر والصندوق.
وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قروض بقيمة 20 مليار دولار تقريبا في الفترة من نهاية عام 2016 وحتى مطلع عام 2021، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تم صرفه على ثلاث سنوات، وحصلت على حوالي ثمانية مليارات دولار على قرضين خلال عام 2020 لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد جراء وباء (كوفيد 19).
وتشهد مصر تآكلا في احتياطي النقد الأجنبي منذ عام 2020، جراء وباء (كوفيد-19) ثم انعكاسات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وتجاوزها تقديرات الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2021/ 2022.
وتجاوزت الديون الخارجية لمصر في مارس/آذار الماضي 157 مليار دولار بينما تراجع سعر الصرف لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016.
ويتوقع مراقبون أن تتراجع الضغوط الاقتصادية على مصر نسبيا خلال الأشهر المقبلة بعد تراجع أسعار الوقود والحبوب عالميا.