https://sputnikarabic.ae/20220822/رئيس-الوزراء-المصري-يعلن-قرب-التوصل-لاتفاق-مع-صندوق-النقد-تحصل-بموجبه-بلاده-على-قرض-1066736642.html

رئيس الوزراء المصري يعلن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد تحصل بموجبه بلاده على قرض

رئيس الوزراء المصري يعلن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد تحصل بموجبه بلاده على قرض

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، قرب توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T16:24+0000

2022-08-22T16:24+0000

2022-08-22T16:24+0000

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار العالم العربي

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1062922219_0:0:1640:923_1920x0_80_0_0_137a10ef8cab83773f58809dce36af01.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وردا على أسئلة الشباب اليوم في (ملتقى لوجوس الثالث للشباب) المنعقد في مدينة العلمين، قال مدبولي "الحكومة الآن في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي".وشهدت الأيام الماضية استقالة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وتولي مهامه حسن عبد الله كقائم بالأعمال، وهو ما فسره المراقبون بعدم استجابة عامر لمطالبة صندوق النقد للبنك المركزي، بمرونة أكثر في سعر الصرف، وهو ما يعطل إبرام الاتفاق بين مصر والصندوق.وحصلت مصر من صندوق النقد الدولي على قروض بقيمة 20 مليار دولار تقريبا في الفترة من نهاية عام 2016 وحتى مطلع عام 2021، حيث حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تم صرفه على ثلاث سنوات، وحصلت على حوالي ثمانية مليارات دولار على قرضين خلال عام 2020 لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد جراء وباء (كوفيد 19).وتشهد مصر تآكلا في احتياطي النقد الأجنبي منذ عام 2020، جراء وباء (كوفيد-19) ثم انعكاسات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي أدت لارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وتجاوزها تقديرات الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2021/ 2022.وتجاوزت الديون الخارجية لمصر في مارس/آذار الماضي 157 مليار دولار بينما تراجع سعر الصرف لأدنى مستوى له منذ نهاية عام 2016.ويتوقع مراقبون أن تتراجع الضغوط الاقتصادية على مصر نسبيا خلال الأشهر المقبلة بعد تراجع أسعار الوقود والحبوب عالميا.

https://sputnikarabic.ae/20220727/صندوق-النقد-الدولي-الاقتصاد-المصري-بحاجة-إلى-إصلاحات-أعمق-لمواجهة-الصدمات-1065634874.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم العربي, العالم العربي