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https://sputnikarabic.ae/20220822/رئيس-وزراء-العراق-يزور-مصر-للمشاركة-في-قمة-عربية-مصغرة--1066711939.html
رئيس وزراء العراق يزور مصر للمشاركة في قمة عربية مصغرة
رئيس وزراء العراق يزور مصر للمشاركة في قمة عربية مصغرة
أفاد مصدر حكومي، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيزور مصر اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة عربية مصغرة، مبيناً، أن الكاظمي سيؤكد سعي الحكومة العراقية على... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:50+0000
2022-08-22T09:50+0000
العراق
مصر
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وبحسب ما نقلت وكالة "الأنباء العراقية" نقلا عن المصدر، فإن "مصر ستستضيف اليوم الاثنين، قمة عربية مصغرة في مرسى مطروح في مدينة العلمين الجديدة، بحضور قادة 5 دول، هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى".وتابع أن "الكاظمي سيؤكد للقمة العربية المصغرة، سعي الحكومة العراقية للمضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة، وحرص العراق على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد، فضلا عن عزمها تعزيز دور ومكانة العراق عربيا وإقليمياً ودولياً لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم".
https://sputnikarabic.ae/20220821/مصدر-لـسبوتنيك-مصر-تستضيف-غدا-قمة-بحضور-قادة-الأردن-وقطر-والعراق-والإمارات-1066683598.html
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العراق, مصر
العراق, مصر

رئيس وزراء العراق يزور مصر للمشاركة في قمة عربية مصغرة

09:50 GMT 22.08.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworthرئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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أفاد مصدر حكومي، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيزور مصر اليوم الاثنين، للمشاركة في قمة عربية مصغرة، مبيناً، أن الكاظمي سيؤكد سعي الحكومة العراقية على المضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة.
وبحسب ما نقلت وكالة "الأنباء العراقية" نقلا عن المصدر، فإن "مصر ستستضيف اليوم الاثنين، قمة عربية مصغرة في مرسى مطروح في مدينة العلمين الجديدة، بحضور قادة 5 دول، هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى".

مضيفا أن "هذه القمة العربية الخماسية من المقرر أن تناقش سبل توحيد الجهود والمواقف تجاه عدد من القضايا الدولية لا سيما القضية الفلسطينية وتحديات الأمن الاقليمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية والقضايا التي تواجه الدول العربية حاليا وفي مقدمتها التوترات في الساحات الفلسطينية والليبية ودعم السلام في اليمن وأزمة وتداعيات الملء الثالث لسد النهضة".

الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
مصدر لـ"سبوتنيك": مصر تستضيف غدا قمة بحضور قادة الأردن والبحرين والعراق والإمارات
أمس, 11:10 GMT
وتابع أن "الكاظمي سيؤكد للقمة العربية المصغرة، سعي الحكومة العراقية للمضي بدعم الحوار بين الأشقاء في المنطقة، وحرص العراق على الاستمرار بسياسة التوازن في العلاقات والاستقرار الأمني في البلد، فضلا عن عزمها تعزيز دور ومكانة العراق عربيا وإقليمياً ودولياً لما فيه مصلحة الشعب العراقي وشعوب المنطقة والعالم".
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