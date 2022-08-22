https://sputnikarabic.ae/20220822/سلطات-دونيتسك-تعتبر-تصريحات-زيلينسكي-حول-محاكمة-مجرمي-الحرب-الأوكران-دليلا-على-إدانته-1066710480.html
سلطات دونيتسك تعتبر تصريحات زيلينسكي حول محاكمة مجرمي الحرب الأوكران دليلا على إدانته
سلطات دونيتسك تعتبر تصريحات زيلينسكي حول محاكمة مجرمي الحرب الأوكران دليلا على إدانته
قالت إيلينا شيشكينا، رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" إن "تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن المحاكمة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T09:11+0000
2022-08-22T09:11+0000
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أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأوضحت شيشكينا، اليوم الإثنين: "هذا (التصريح) يشد عزمنا على أن عقد محكمة دولية ضد النازيين فكرة صائبة جدًا، حيث يدرك زيلينسكي أنه ستتم محاكمته عاجلاً أم آجلاً كرئيس لدولة إرهابية، ولذلك، فمحاولاته المثيرة للشفقة لابتزاز روسيا والتلاعب بها هي ببساطة حقيقة بيانه الذي يؤكد إدانته وتجريم كل المسلحين المحتجزين".وانتقد زيلينسكي في 5 أغسطس/آب تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الذي تناول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق المدنيين.وزعم الرئيس في رسالة بالفيديو أن التقرير، الذي يفضح الأعمال غير القانونية لجيشه، "يعفو" عن روسيا.وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول: "هذا لا يمكن تحمله".واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20220806/بعد-توجيهها-اتهامات-لكييف-استقالة-مديرة-مكتب-منظمة-العفو-الدولية-في-أوكرانيا--1066083923.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
سلطات دونيتسك تعتبر تصريحات زيلينسكي حول محاكمة مجرمي الحرب الأوكران دليلا على إدانته
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قالت إيلينا شيشكينا، رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" إن "تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن المحاكمة الخاصة بالعسكريين الأوكرانيين يؤكد إدانته جنبا إلى جنب مع بقية المتهمين، وهذا يؤكد الحاجة إلى المحاكمة".
وأوضحت شيشكينا، اليوم الإثنين: "هذا (التصريح) يشد عزمنا على أن عقد محكمة دولية ضد النازيين فكرة صائبة جدًا، حيث يدرك زيلينسكي أنه ستتم محاكمته عاجلاً أم آجلاً كرئيس لدولة إرهابية، ولذلك، فمحاولاته المثيرة للشفقة لابتزاز روسيا والتلاعب بها هي ببساطة حقيقة بيانه الذي يؤكد إدانته وتجريم كل المسلحين المحتجزين".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي إنه "إذا عقدت محكمة دولية بشأن سلوك الجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن المفاوضات مع روسيا ستكون مستحيلة".
وانتقد زيلينسكي في 5 أغسطس/آب تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الذي تناول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق المدنيين.
وزعم الرئيس
في رسالة بالفيديو أن التقرير، الذي يفضح الأعمال غير القانونية لجيشه، "يعفو" عن روسيا.
وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول: "هذا لا يمكن تحمله".
واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.