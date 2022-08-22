https://sputnikarabic.ae/20220822/سلطات-دونيتسك-تعتبر-تصريحات-زيلينسكي-حول-محاكمة-مجرمي-الحرب-الأوكران-دليلا-على-إدانته-1066710480.html

سلطات دونيتسك تعتبر تصريحات زيلينسكي حول محاكمة مجرمي الحرب الأوكران دليلا على إدانته

سلطات دونيتسك تعتبر تصريحات زيلينسكي حول محاكمة مجرمي الحرب الأوكران دليلا على إدانته

قالت إيلينا شيشكينا، رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "سبوتنيك" إن "تصريح فلاديمير زيلينسكي بشأن المحاكمة... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T09:11+0000

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أخبار أوكرانيا

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وأوضحت شيشكينا، اليوم الإثنين: "هذا (التصريح) يشد عزمنا على أن عقد محكمة دولية ضد النازيين فكرة صائبة جدًا، حيث يدرك زيلينسكي أنه ستتم محاكمته عاجلاً أم آجلاً كرئيس لدولة إرهابية، ولذلك، فمحاولاته المثيرة للشفقة لابتزاز روسيا والتلاعب بها هي ببساطة حقيقة بيانه الذي يؤكد إدانته وتجريم كل المسلحين المحتجزين".وانتقد زيلينسكي في 5 أغسطس/آب تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، الذي تناول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية بحق المدنيين.وزعم الرئيس في رسالة بالفيديو أن التقرير، الذي يفضح الأعمال غير القانونية لجيشه، "يعفو" عن روسيا.وعلق زيلينسكي على ذلك بالقول: "هذا لا يمكن تحمله".واتهمت منظمة العفو الدولية أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية الروسية لحماية سكان دونباس.

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