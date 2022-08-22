https://sputnikarabic.ae/20220822/شاب-جزائري-يكتشف-ثغرة-أمنية-تهدد-أجهزة-آبل-ويدخل-جدار-شرف-الشركة-1066712046.html

شاب جزائري يكتشف ثغرة أمنية تهدد أجهزة "آبل" ويدخل جدار شرف الشركة

شاب جزائري يكتشف ثغرة أمنية تهدد أجهزة "آبل" ويدخل جدار شرف الشركة

تصدّر الهاكر الجزائري الشاب، عبد القادر معز، قائمة جدار الشرف الفصلية لشركة "آبل" الأمريكية، والخاصة بتكريم أقوى النجوم في تأمين أنظمتهم، وتطويق التهديدات... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T09:53+0000

2022-08-22T09:53+0000

2022-08-22T09:53+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/15/1062509187_0:0:1240:699_1920x0_80_0_0_4b8901298fcbc129f86be3a6c07af611.jpg

وكشفت القائمة الإسمية المنشورة لشهر يوليو/ تموز، على موقع الدعم الفني لـ"آبل"، أن الجزائري، عبد القادر معز، في طليعة عدد من أبرز الأسماء النشطة في مجال اكتشاف الثغرات حول العالم.وتخصص شركة "آبل" جدار شرف ربع سنوي للاعتراف بجهود الأفراد، الذين ينجحون في اكتشاف الثغرات الأمنية، التي تشكل تهديدات كبيرة.يشار إلى أن اسم الهاكر الجزائري، عبد القادر معز، ظهر للمرة الثانية في حائط الشرف الخاص بشركة "آبل"، وهذا يعني أنه نجح أكثر من مرة في اكتشاف ثغرات مفيدة في إغلاق المجال أمام التهديدات الكبرى.الجزائري عبد القادر معزكتب الشاب الجزائري على حسابه على مواقع التواصل: "الحمد لله الذي أنجزت بنعمته الخيرات، اليوم حققت أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرتي، وسأفتخر به لأني استطعت أن أقوم به مرتين".وأضاف معز: "بعد العديد من المحاولات التي قمت بها وإرسال ثغرات مختلفة، تم إضافة اسمي إلى جدار الشرف الخاص بشركة آبل".وتابع: "لكن ما يجعل هذا الإنجاز أفضل أنني تمكنت من تحقيقه مرتين، وليس مرة واحدة فقط، إذ تمت إضافة اسمي مرتين في شهر واحد فقط".وفي هذا السياق ، كانت شركة "آبل" قد أوصت قبل يومين بأن يقوم مالكو بعض طرازات أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" بتحديث برنامج التشغيل المشوب بعيب أمني يسمح بالتحكم في هذه الأجهزة.وتؤثر هذه المشكلة على الإصدار السادس من "آيفون" والإصدارات التالية، وجميع أجهزة "آيباد برو"، والجيل الخامس من "آيباد" والأجيال اللاحقة، فضلا عن جميع حواسيب "ماك".وكشفت شركة "آبل" أن الإصدار السابق من برنامج التشغيل تضمن "تطبيقا يمكن أن يسمح باستخدام رمز تعسفي"، يوفر الوصول إلى الجهاز ويسمح للمتسلل بالتلاعب به.وأشارت آبل إلى أنه "من الممكن أن يكون قد تم استغلال هذا الاحتمال" من قبل قراصنة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.وأضافت أنه يمكن استغلال هذه الثغرة الأمنية من خلال "محتوى الإنترنت الضار".ولإصلاح الخطأ، حثت شركة "آبل" المستخدمين على تنزيل تحديث "آي أو إس" رقم (15.6.1) لهواتف "آيفون"، و"آيباد أو إس 15.6.1" لحواسيب "آيباد" اللوحية، و"ماك أو إس مونتيري 12.5.1" لحواسيب "ماك".

https://sputnikarabic.ae/20220819/صحيفة-اكتشاف-ثغرة-أمنية-خطيرة-تتيح-الاختراق-والسيطرة-على-أجهزة-آبل-1066607142.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجتمع