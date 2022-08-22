https://sputnikarabic.ae/20220822/شركة-كندية-تحصل-على-رخصة-للتنقيب-عن-المعادن-النادرة-في-غرينلاند-1066730821.html
شركة كندية تحصل على رخصة للتنقيب عن "المعادن النادرة" في غرينلاند
شركة كندية تحصل على رخصة للتنقيب عن "المعادن النادرة" في غرينلاند
حصلت شركة "نيو بيرفورمانس ماتريالز" في تورونتو، وهي واحدة من المعالجات القليلة للمعادن الأرضية النادرة خارج الصين، على رخصة استكشاف في غرينلاند من "هودسون... 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T14:03+0000
2022-08-22T14:03+0000
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العالم
اقتصاد
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واشنطن - سبوتنيك. قالت في بيان: "تخطط نيو، من خلال كيان ذي غرض خاص، لاستكشاف مشروع "سرفرتوق" وتطويره لزيادة تنويع مصادره العالمية من خام الأرض النادر وتوسيع سلاسل التوريد التي تغذي منشأة فصل خامات الأرض النادرة الخاصة بالشركة في إستونيا".وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيو" قسطنطين كاريانوبولوس، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن هدفه هو تقليل تعرض الشركة للأسعار العالمية المتقلبة للخام. تشتري "نيو" خاما شبه معالج من روسيا والولايات المتحدة وأستراليا.وأشار البيان إلى أن مجمع "سرفرتوق كربوناتيت" يحتوي على رواسب معدنية غنية بالنيوديميوم والبراسيوديميوم، وهما عنصران أساسيان للمغناطيس الدائم الأرضي النادر المستخدم في السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والمحركات والمضخات الكهربائية عالية الكفاءة التي تساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.كما تخطط "نيو" أيضا لبناء مصنع جديد لتصنيع المغناطيس الدائم في إستونيا لتزويد المصنعين الأوروبيين للسيارات الكهربائية والهجينة، وتوربينات الرياح، والمحركات والمضخات الكهربائية الموفرة للطاقة، حسبما ذكر البيان.
https://sputnikarabic.ae/20200925/يجمع-المعادن-النادرة-الصين-تدخل-عالم-تعدين-الفضاء-بإطلاق-أول-روبوت-صور--1046651880.html
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العالم, اقتصاد
شركة كندية تحصل على رخصة للتنقيب عن "المعادن النادرة" في غرينلاند
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حصلت شركة "نيو بيرفورمانس ماتريالز" في تورونتو، وهي واحدة من المعالجات القليلة للمعادن الأرضية النادرة خارج الصين، على رخصة استكشاف في غرينلاند من "هودسون ريسورسز" في فانكوفر (كندا).
واشنطن - سبوتنيك
. قالت في بيان: "تخطط نيو، من خلال كيان ذي غرض خاص، لاستكشاف مشروع "سرفرتوق" وتطويره لزيادة تنويع مصادره العالمية من خام الأرض النادر وتوسيع سلاسل التوريد التي تغذي منشأة فصل خامات الأرض النادرة الخاصة بالشركة في إستونيا".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "نيو" قسطنطين كاريانوبولوس، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن هدفه هو تقليل تعرض الشركة للأسعار العالمية المتقلبة للخام. تشتري "نيو" خاما شبه معالج من روسيا والولايات المتحدة وأستراليا.
25 سبتمبر 2020, 20:52 GMT
وأشار البيان إلى أن مجمع "سرفرتوق كربوناتيت" يحتوي على رواسب معدنية
غنية بالنيوديميوم والبراسيوديميوم، وهما عنصران أساسيان للمغناطيس الدائم الأرضي النادر المستخدم في السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، والمحركات والمضخات الكهربائية عالية الكفاءة التي تساعد على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
كما تخطط "نيو" أيضا لبناء مصنع جديد لتصنيع المغناطيس الدائم في إستونيا لتزويد المصنعين الأوروبيين للسيارات الكهربائية والهجينة، وتوربينات الرياح، والمحركات والمضخات الكهربائية الموفرة للطاقة، حسبما ذكر البيان.