https://sputnikarabic.ae/20220822/غانتس-يصف-الاتفاق-النووي-الوشيك-مع-إيران-بالسيئ-ويؤكد-استعداد-تل-أبيب-للتحرك-1066706822.html
غانتس يصف الاتفاق النووي الوشيك مع إيران بالسيئ ويؤكد استعداد تل أبيب للتحرك
غانتس يصف الاتفاق النووي الوشيك مع إيران بالسيئ ويؤكد استعداد تل أبيب للتحرك
وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، الاتفاق النووي الوشيك الذي يتم العمل على إنجازه مع إيران، بأنه اتفاق سيئ وفق تعبيره. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T06:25+0000
2022-08-22T06:25+0000
2022-08-22T06:25+0000
إيران
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg
القدس - سبوتنيك. وأوضح غانتس لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "هذه اتفاقية سيئة تسمح لإيران بتعزيز قوتها العسكرية ودعم دول المنطقة - نحن ضدها ونستعد لتحركات من جانبنا".وفي وقت سابق، أعلن "الموساد" الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، تعيين امرأتين في مناصب عليا، وذلك لأول مرة في تاريخ الجهاز.صرح "الموساد"، في بيان له، أنه تم "تعيين امرأة في منصب رئيس إدارة الاستخبارات، أي ما يعادل منصب رئيس شعبة استخبارات في الجيش الإسرائيلي، وتعيين امرأة أخرى في منصب رئيس هيئة الشؤون الإيرانية"، حسب قناة i24newsالإسرائيلية.وأوضحت القناة، أن "رئيسة إدارة الاستخبارات ستكون مسؤولة عن صياغة الصورة الاستخباراتية الاستراتيجية حول عدد من القضايا، بما فيها البرنامج النووي الإيراني، والإرهاب العالمي، والتطبيع مع الدول العربية".وأضافت أن "رئيسة هيئة الشؤون الإيرانية، ستكون مسؤولة عن استراتيجية الموساد في التعامل مع التهديد الإيراني بجميع أشكاله، وكذلك قيادة حملة الموساد المشتركة من العمليات والتكنولوجيا والاستخبارات جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن".
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2131923b2c1b94e59a77ad4ba386650c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, إسرائيل
غانتس يصف الاتفاق النووي الوشيك مع إيران بالسيئ ويؤكد استعداد تل أبيب للتحرك
تابعنا عبر
وصف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، الاتفاق النووي الوشيك الذي يتم العمل على إنجازه مع إيران، بأنه اتفاق سيئ وفق تعبيره.
القدس - سبوتنيك
. وأوضح غانتس لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "هذه اتفاقية سيئة تسمح لإيران بتعزيز قوتها العسكرية ودعم دول المنطقة - نحن ضدها ونستعد لتحركات من جانبنا".
وفي وقت سابق، أعلن "الموساد" الإسرائيلي، يوم الخميس الماضي، تعيين امرأتين في مناصب عليا، وذلك لأول مرة في تاريخ الجهاز.
صرح "الموساد"، في بيان له، أنه تم "تعيين امرأة في منصب رئيس إدارة الاستخبارات، أي ما يعادل منصب رئيس شعبة استخبارات في الجيش الإسرائيلي، وتعيين امرأة أخرى في منصب رئيس هيئة الشؤون الإيرانية"، حسب قناة i24newsالإسرائيلية.
وأوضحت القناة، أن "رئيسة إدارة الاستخبارات ستكون مسؤولة عن صياغة الصورة الاستخباراتية الاستراتيجية حول عدد من القضايا، بما فيها البرنامج النووي الإيراني، والإرهاب العالمي، والتطبيع مع الدول العربية".
وأضافت أن "رئيسة هيئة الشؤون الإيرانية، ستكون مسؤولة عن استراتيجية الموساد في التعامل مع التهديد الإيراني بجميع أشكاله، وكذلك قيادة حملة الموساد المشتركة من العمليات والتكنولوجيا والاستخبارات جنبا إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن".