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https://sputnikarabic.ae/20220822/فايزر-وبيونتك-تتقدمان-بطلب-للحصول-على-ترخيص-إنتاج-لقاح-للأطفال-من-عمر-12-عاما-1066737938.html
"فايزر" و"بيونتك" تتقدمان بطلب للحصول على ترخيص إنتاج لقاح للأطفال من عمر 12 عاما
"فايزر" و"بيونتك" تتقدمان بطلب للحصول على ترخيص إنتاج لقاح للأطفال من عمر 12 عاما
أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أنهما تقدمتا بطلب لإنتاج لقاح يستهدف المتغيرات الفرعية لفيروس كورونا للأطفال من سن 12 عاما، إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T16:57+0000
2022-08-22T16:57+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لبيان لهما، اليوم الاثنين، فقد قدمت شركة "فايزر" و"بيونتك" أوراقًا تطلب الحصول على تصريح استخدام طارئ (EUA) لإنتاج لقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر ضد المتغيرات الفرعية للفيروس التاجي.وقال البيان إن "الشركتين أكملتا تقديم الأوراق إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يطلبان الحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ (EUA) لجرعة معززة من لقاح كورونا، ثنائي التكافؤ من Omicron BA.4 / BA.5- للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق".وقال مسؤولو الشركتين إن الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سيسمح لهم بتوسيع إنتاج اللقاح والبدء في التسليم الفوري لما يسمى "معززات" اللقاح للمتغيرات الفرعية "Omicron BA.4" و"BA.5".ووفقًا للتقارير، فإن المتغيرين الفرعيين هما السلالة الأكثر انتشارًا من "COVID" - فيروس كورونا في الوقت الحالي.
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

"فايزر" و"بيونتك" تتقدمان بطلب للحصول على ترخيص إنتاج لقاح للأطفال من عمر 12 عاما

16:57 GMT 22.08.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISلقاح فايزر الأمريكي
لقاح فايزر الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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أعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" أنهما تقدمتا بطلب لإنتاج لقاح يستهدف المتغيرات الفرعية لفيروس كورونا للأطفال من سن 12 عاما، إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
واشنطن - سبوتنيك. ووفقا لبيان لهما، اليوم الاثنين، فقد قدمت شركة "فايزر" و"بيونتك" أوراقًا تطلب الحصول على تصريح استخدام طارئ (EUA) لإنتاج لقاح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر ضد المتغيرات الفرعية للفيروس التاجي.
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وقال البيان إن "الشركتين أكملتا تقديم الأوراق إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يطلبان الحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ (EUA) لجرعة معززة من لقاح كورونا، ثنائي التكافؤ من Omicron BA.4 / BA.5- للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق".

وفي حين لفت البيان إلى أن الشركتين "في انتظار الإذن" أوضح أن اللقاح ثنائي التكافؤ Omicron BA.4 / BA.5 سيكون متاحًا للشحن على الفور".

وقال مسؤولو الشركتين إن الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية سيسمح لهم بتوسيع إنتاج اللقاح والبدء في التسليم الفوري لما يسمى "معززات" اللقاح للمتغيرات الفرعية "Omicron BA.4" و"BA.5".
ووفقًا للتقارير، فإن المتغيرين الفرعيين هما السلالة الأكثر انتشارًا من "COVID" - فيروس كورونا في الوقت الحالي.
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