https://sputnikarabic.ae/20220822/فريق-إيلون-ماسك-القانوني-يطلب-استدعاء-رئيس-تويتر-السابق-1066744596.html
فريق إيلون ماسك القانوني يطلب استدعاء رئيس تويتر السابق
فريق إيلون ماسك القانوني يطلب استدعاء رئيس تويتر السابق
أصدر محامو رجل الأعمال إيلون ماسك مذكرة استدعاء لرئيس تويتر السابق في قضية الاستحواذ على الشركة. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T21:21+0000
2022-08-22T21:21+0000
2022-08-22T21:21+0000
تويتر
إيلون ماسك
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ووفقا لـ "سي إن إن" فقد تقدم الفريق القانوني لماسك اليوم الإثنين بوثائق إلى محكمة ديلاوير، تتضمن مذكرة استدعاء إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر والمؤسس المشارك جاك دورسي، لمطالبته بمستندات ومعلومات أخرى ذات صلة بالدعوى القضائية الجارية بين ماسك وتويتر.وقدم فريق ماسك القانوني أمر استدعاء إلى دورسي في محكمة ديلاوير، حيث تُعقد القضية بين رجل الأعمال الملياردير وتويتر.ومع ذلك، يواصل ماسك السعي لإلغاء الاستحواذ، بما في ذلك عن طريق الرد، مشيرًا إلى مخاوف بشأن عدد الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.ويزعم ماسك أن تويتر أساء تمثيل عدد حسابات البريد العشوائي وحسابات الروبوت في أرقام الشركة، والتي تدعي أن الرقم يقارب 5%، في حين أن فريق ماسك يرى أن الرقم على الأقل ضعف المستوى الذي قدمه تويتر.وكان دورسي قد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر في نوفمبر وغادر مجلس إدارة الشركة رسميًا في مايو، وقد صرح في أبريل / نيسان بأن ماسك كان "الحل الوحيد" الذي يثق به ليأخذ الشركة في الاتجاه الذي تصوره عندما شارك في تأسيسها.
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https://sputnikarabic.ae/20220807/إيلون-ماسك-يتحدى-رئيس-تويتر-لإجراء-نقاش-عام-بشأن-الحسابات-المزيفة-1066098500.html
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تويتر, إيلون ماسك
فريق إيلون ماسك القانوني يطلب استدعاء رئيس تويتر السابق
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أصدر محامو رجل الأعمال إيلون ماسك مذكرة استدعاء لرئيس تويتر السابق في قضية الاستحواذ على الشركة.
ووفقا لـ
"سي إن إن" فقد تقدم الفريق القانوني لماسك اليوم الإثنين بوثائق إلى محكمة ديلاوير، تتضمن مذكرة استدعاء إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر والمؤسس المشارك جاك دورسي، لمطالبته بمستندات
ومعلومات أخرى ذات صلة بالدعوى القضائية الجارية بين ماسك وتويتر.
وقدم فريق ماسك القانوني أمر استدعاء إلى دورسي في محكمة ديلاوير، حيث تُعقد القضية بين رجل الأعمال الملياردير وتويتر.
وأطلق موقع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك بعد أن انسحب من صفقة لشراء الشركة مقابل 44 مليار دولار تقريبًا، بحجة أنه ملزم قانونًا بمتابعة الصفقة.
ومع ذلك، يواصل ماسك السعي لإلغاء الاستحواذ، بما في ذلك عن طريق الرد، مشيرًا إلى مخاوف بشأن عدد الحسابات
المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.
ويزعم ماسك أن تويتر
أساء تمثيل عدد حسابات البريد العشوائي وحسابات الروبوت في أرقام الشركة، والتي تدعي أن الرقم يقارب 5%، في حين أن فريق ماسك يرى أن الرقم على الأقل ضعف المستوى الذي قدمه تويتر.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الدعوى القضائية التي رفعها تويتر ضد ماسك بشأن محاولة إلغاء صفقة الاستحواذ في أكتوبر.
وكان دورسي قد تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لتويتر في نوفمبر وغادر مجلس إدارة الشركة رسميًا في مايو، وقد صرح في أبريل / نيسان بأن ماسك كان "الحل الوحيد" الذي يثق به ليأخذ الشركة في الاتجاه الذي تصوره عندما شارك في تأسيسها.