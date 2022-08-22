عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/مجلة-الولايات-المتحدة-ستخسر-بغض-النظر-عن-نتيجة-الصراع-في-أوكرانيا-1066740203.html
مجلة: الولايات المتحدة ستخسر بغض النظر عن نتيجة الصراع في أوكرانيا
مجلة: الولايات المتحدة ستخسر بغض النظر عن نتيجة الصراع في أوكرانيا
كتب المحامي الأمريكي الدولي رامون ماركس في صحيفة "ناسيونال انترست"، أن الولايات المتحدة ستخسر بغض النظر عن نتيجة الصراع في أوكرانيا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T17:47+0000
2022-08-22T17:47+0000
العالم
الصراع
واشنطن
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064852271_0:59:2956:1722_1920x0_80_0_0_ef00f35a8e0ba4bb8f289d5f718a9615.jpg
وذكر في المقال: "بغض النظر عن كيفية انتهاء الصراع الأوكراني، ستكون الولايات المتحدة خاسرا استراتيجيا. ستقيم روسيا علاقات أوثق مع الصين ودول أخرى في القارة الأوراسية، بما في ذلك الهند وإيران والمملكة العربية السعودية ودول الخليج".ووفقا لماركس، ستستثمر موسكو وبكين بكثافة في السنوات المقبلة، في مجال توسيع طرق نقل النفط والغاز بين البلدين، ما سيسمح لروسيا بأن تصبح موردا رئيسيا للوقود الأحفوري إلى الصين. سيساعد الصين على تقليل الاعتماد على الإمدادات من الشرق الأوسط، والتي تمر عبر نقاط بحرية معرضة للخطر مثل مضيق ملقا.ومن المشكلات الأخرى التي تواجه الولايات المتحدة، في رأيه، تأثير العقوبات المناهضة لروسيا، لأن القيود في قطاع الطاقة ضربت أوروبا مثل ارتداد.وشدد المحامي الدولي على أن التضخم وانقطاع إمدادات الطاقة خطير للغاية لدرجة أن بروكسل تحاول الآن بطريقة ما التعامل مع العواقب الاقتصادية.ولخص المؤلف أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة المهيمنة في العالم.في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس تمثل نهاية العالم أحادي القطب.
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/08/1064852271_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_cd46280d5cab9be330047c9641140a94.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الصراع, واشنطن, روسيا
العالم, الصراع, واشنطن, روسيا

مجلة: الولايات المتحدة ستخسر بغض النظر عن نتيجة الصراع في أوكرانيا

17:47 GMT 22.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الذهاب إلى بنك الصورمتخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كتب المحامي الأمريكي الدولي رامون ماركس في صحيفة "ناسيونال انترست"، أن الولايات المتحدة ستخسر بغض النظر عن نتيجة الصراع في أوكرانيا.
وذكر في المقال: "بغض النظر عن كيفية انتهاء الصراع الأوكراني، ستكون الولايات المتحدة خاسرا استراتيجيا. ستقيم روسيا علاقات أوثق مع الصين ودول أخرى في القارة الأوراسية، بما في ذلك الهند وإيران والمملكة العربية السعودية ودول الخليج".
وفقًا للمؤلف، تماما مثل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ووزير الخارجية هنري كيسنجر، فقد لعبوا الورقة الصينية لعزل الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. سيلعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ أوراقهما في محاولة لاحتواء قيادة واشنطن العالمية.
ووفقا لماركس، ستستثمر موسكو وبكين بكثافة في السنوات المقبلة، في مجال توسيع طرق نقل النفط والغاز بين البلدين، ما سيسمح لروسيا بأن تصبح موردا رئيسيا للوقود الأحفوري إلى الصين. سيساعد الصين على تقليل الاعتماد على الإمدادات من الشرق الأوسط، والتي تمر عبر نقاط بحرية معرضة للخطر مثل مضيق ملقا.
وأضاف المحامي الأمريكي "كما وسعت روسيا بشكل كبير نشاطها التجاري في مجال الطاقة مع الهند. ستؤدي زيادة مبيعات الوقود الأحفوري الروسي إلى هذا البلد إلى الإضرار بجهود الولايات المتحدة وأستراليا واليابان للاقتراب من دلهي".
ومن المشكلات الأخرى التي تواجه الولايات المتحدة، في رأيه، تأثير العقوبات المناهضة لروسيا، لأن القيود في قطاع الطاقة ضربت أوروبا مثل ارتداد.
وشدد المحامي الدولي على أن التضخم وانقطاع إمدادات الطاقة خطير للغاية لدرجة أن بروكسل تحاول الآن بطريقة ما التعامل مع العواقب الاقتصادية.
ولخص المؤلف أن الولايات المتحدة لم تعد القوة الوحيدة المهيمنة في العالم.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس تمثل نهاية العالم أحادي القطب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала