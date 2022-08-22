https://sputnikarabic.ae/20220822/مصدر-للطاقة-خبير-تغذية-يدحض-مفهوما-شائعا-حول-القهوة-1066706527.html
"مصدر للطاقة".. خبير تغذية يدحض مفهوما شائعا حول القهوة
"مصدر للطاقة".. خبير تغذية يدحض مفهوما شائعا حول القهوة
حذر خبير تغذية روسي من مفهوم متداول بكثرة حول القهوة كمصدر للطاقة، وفقا لاعتقاد الكثير من الناس. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T05:58+0000
2022-08-22T05:58+0000
2022-08-22T05:58+0000
مجتمع
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ففي لقاء مع "سبوتنيك" قال سيرغي أوبلوجكو، إن الناس عادة ما يتناولون القهوة من أجل الحصول على الطاقة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الكافيين لا يقدم أي شيء جديد إلى الجسم، بل ينشط ما كان موجودا بالفعل، مضيفا:وحذر في الوقت ذاته من أن سوء فهم آثار القهوة على الجسم يمكن أن يكون ضارا للغاية، قائلا:وخلص الخبير إلى أنه إذا شعر الشخص بالتعب الشديد، فإنه يحتاج إلى النوم، وعدم شرب القهوة بكميات كبيرة.
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مجتمع
"مصدر للطاقة".. خبير تغذية يدحض مفهوما شائعا حول القهوة
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حذر خبير تغذية روسي من مفهوم متداول بكثرة حول القهوة كمصدر للطاقة، وفقا لاعتقاد الكثير من الناس.
ففي لقاء مع "سبوتنيك" قال سيرغي أوبلوجكو، إن الناس عادة ما يتناولون القهوة
من أجل الحصول على الطاقة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الكافيين لا يقدم أي شيء جديد إلى الجسم، بل ينشط ما كان موجودا بالفعل، مضيفا:
يعتقد الناس أن القهوة مصدر للطاقة. أي، إذا كنت متعبًا، إذا لم تكن لديك طاقة، فعندئذ يكفي شرب القهوة للحصول عليها. في الواقع، الأمر ليس كذلك. الكافيين يحفز فقط احتراق احتياطيات الطاقة الداخلية. إنه مثل تسريع عمل الخلايا، ومدى سرعة إنتاج الخلايا للطاقة من الاحتياطيات المتاحة. من وجهة نظر الكيمياء، هذا محفز لعملية التمثيل الغذائي، وليس مصدرا للطاقة.
وحذر في الوقت ذاته من أن سوء فهم آثار القهوة على الجسم يمكن أن يكون ضارا للغاية، قائلا:
الناس لا يفهمون كيف تعمل القهوة ويستخدمونها بشكل غير صحيح. عندما لا توجد بالفعل مصادر داخلية للطاقة ويوجد بالفعل إرهاق شديد يستمر بعض الناس في تحفيز أنفسهم بالكافيين. وفي هذه الحالة، قد يكون التأثير عكس ذلك. بدلا من الطاقة، ستصاب بالتهيج وفقدان حاد في التركيز. يحدث هذا غالبا مع السائقين، حيث يعتقدون أنهم سيحصلون على الطاقة بمساعدة الكافيين، وبعد الشرب ينامون على الفور تقريبا.
وخلص الخبير إلى أنه إذا شعر الشخص بالتعب الشديد، فإنه يحتاج إلى النوم، وعدم شرب القهوة بكميات كبيرة.