عربي
https://sputnikarabic.ae/20220822/مصدر-للطاقة-خبير-تغذية-يدحض-مفهوما-شائعا-حول-القهوة-1066706527.html
"مصدر للطاقة".. خبير تغذية يدحض مفهوما شائعا حول القهوة
"مصدر للطاقة".. خبير تغذية يدحض مفهوما شائعا حول القهوة
حذر خبير تغذية روسي من مفهوم متداول بكثرة حول القهوة كمصدر للطاقة، وفقا لاعتقاد الكثير من الناس. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T05:58+0000
2022-08-22T05:58+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048749014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3dc038b81d0868f77aad1750817ebcf7.jpg
ففي لقاء مع "سبوتنيك" قال سيرغي أوبلوجكو، إن الناس عادة ما يتناولون القهوة من أجل الحصول على الطاقة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الكافيين لا يقدم أي شيء جديد إلى الجسم، بل ينشط ما كان موجودا بالفعل، مضيفا:وحذر في الوقت ذاته من أن سوء فهم آثار القهوة على الجسم يمكن أن يكون ضارا للغاية، قائلا:وخلص الخبير إلى أنه إذا شعر الشخص بالتعب الشديد، فإنه يحتاج إلى النوم، وعدم شرب القهوة بكميات كبيرة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/14/1048749014_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_40742f022089656cb061c869d6b7b2fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع
مجتمع

"مصدر للطاقة".. خبير تغذية يدحض مفهوما شائعا حول القهوة

05:58 GMT 22.08.2022
CC0 / Pixabay / القهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
حذر خبير تغذية روسي من مفهوم متداول بكثرة حول القهوة كمصدر للطاقة، وفقا لاعتقاد الكثير من الناس.
ففي لقاء مع "سبوتنيك" قال سيرغي أوبلوجكو، إن الناس عادة ما يتناولون القهوة من أجل الحصول على الطاقة، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الكافيين لا يقدم أي شيء جديد إلى الجسم، بل ينشط ما كان موجودا بالفعل، مضيفا:

يعتقد الناس أن القهوة مصدر للطاقة. أي، إذا كنت متعبًا، إذا لم تكن لديك طاقة، فعندئذ يكفي شرب القهوة للحصول عليها. في الواقع، الأمر ليس كذلك. الكافيين يحفز فقط احتراق احتياطيات الطاقة الداخلية. إنه مثل تسريع عمل الخلايا، ومدى سرعة إنتاج الخلايا للطاقة من الاحتياطيات المتاحة. من وجهة نظر الكيمياء، هذا محفز لعملية التمثيل الغذائي، وليس مصدرا للطاقة.

وحذر في الوقت ذاته من أن سوء فهم آثار القهوة على الجسم يمكن أن يكون ضارا للغاية، قائلا:
الناس لا يفهمون كيف تعمل القهوة ويستخدمونها بشكل غير صحيح. عندما لا توجد بالفعل مصادر داخلية للطاقة ويوجد بالفعل إرهاق شديد يستمر بعض الناس في تحفيز أنفسهم بالكافيين. وفي هذه الحالة، قد يكون التأثير عكس ذلك. بدلا من الطاقة، ستصاب بالتهيج وفقدان حاد في التركيز. يحدث هذا غالبا مع السائقين، حيث يعتقدون أنهم سيحصلون على الطاقة بمساعدة الكافيين، وبعد الشرب ينامون على الفور تقريبا.
وخلص الخبير إلى أنه إذا شعر الشخص بالتعب الشديد، فإنه يحتاج إلى النوم، وعدم شرب القهوة بكميات كبيرة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала