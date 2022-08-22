https://sputnikarabic.ae/20220822/وزير-الطاقة-السعودي-أوبك-بلس-يمكنها-خفض-الإنتاج-في-أي-وقت-1066743502.html

وزير الطاقة السعودي: "أوبك بلس" يمكنها خفض الإنتاج في أي وقت

وزير الطاقة السعودي: "أوبك بلس" يمكنها خفض الإنتاج في أي وقت

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن "أوبك بلس" لديها وسائل لمواجهة التحديات بينها خفض الإنتاج، مؤكدا أن العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام... 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T20:31+0000

2022-08-22T20:31+0000

2022-08-22T20:31+0000

اقتصاد

السعودية

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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن تصريحات ابن سلمان جاءت خلال مقابلة خاصة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وقال وزيرة الطاقة السعودية إن ضعف السيولة وتذبذب أسواق البترول يعطيان إشارات خاطئة بشأن وضع سوق النفط، ما أدى إلى تقويض أهم وظائفه وهي الوصول إلى الأسعار الصحيحة بكل وضوح.وتابع: "أدى ذلك إلى زيادة التحوط ورفع تكلفة إدارة المخاطر على المتعاملين في السوق الفورية بصورة تؤثر سلبا على فاعلية التعاملات في أسواق النفط وأسواق الطاقة الأخرى بسبب ظهور أنواع جديدة من المخاطر المرتبطة بالتعاملات".ولفت وزير الطاقة السعودي إلى أن حالة الغموض والتكهنات، التي لا تستند إلى واقع، حول سوق النفط لها آثار سلبية على السوق، مشيرا إلى أن ذلك يشمل مزاعم عن انخفاض الطلب وأخرى عن عودة كميات كبيرة من الإمدادات، والحديث حول وضع حد سعري على النفط الخام ومنتجاته، إضافة إلى العقوبات والحظر.واستطرد: "مما لا شك فيه أن هذا الوضع أوجد سوقا تعاني من التذبذب في وقت تحتاج فيه إلى الوضوح والشفافية حتى يستطيع المتعاملون في السوق من إدارة المخاطر الكبيرة ومواجهة حالة عدم اليقين بفاعلية".

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