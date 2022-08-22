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https://sputnikarabic.ae/20220822/ولادة-طفل-على-متن-طائرة-كويتية-متجهة-إلى-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1066721539.html
ولادة طفل على متن طائرة كويتية متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
ولادة طفل على متن طائرة كويتية متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية
شهدت رحلة للخطوط الجوية الكويتية، كانت متجهة من العاصمة الكويتية إلى مدينة نيويورك الأمريكية، ، ولادة مفاجئة لطفل. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T12:21+0000
2022-08-22T12:21+0000
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ولادة
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وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "قام أفراد طاقم رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم KU117 المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك اليوم الأحد الموافق الـ21 من آب/أغسطس 2022، بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت في أثناء الرحلة".وأضاف البيان: "أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية، نظرا للتدريب المتكامل الذي تقوم به الشركة بشكل دوري لمنتسبيها، ما يجعلهم على أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة".وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبر حادثة الولادة، بين مشيد باحترافيه طواقم الشركة في التعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث خلال الرحلات الجوية، ومنتقد لإجراءات الشركة المتبعة، والتي سمحت لأمراة على وشك الولادة بالصعود على متن رحلة جوية، الأمر الذي تمنعه العديد من شركات الطيران العالمية، وطرح البعض مسألة "جنسية المولود"، متسائلين عن القانون المطبق في مثل تلك الحالات.
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العالم, منوعات, ولادة
العالم, منوعات, ولادة

ولادة طفل على متن طائرة كويتية متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية

12:21 GMT 22.08.2022
© Depositphotos / Photo_lifeرضيع
رضيع - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2022
© Depositphotos / Photo_life
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شهدت رحلة للخطوط الجوية الكويتية، كانت متجهة من العاصمة الكويتية إلى مدينة نيويورك الأمريكية، ، ولادة مفاجئة لطفل.
وقالت الشركة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "قام أفراد طاقم رحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم KU117 المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك اليوم الأحد الموافق الـ21 من آب/أغسطس 2022، بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت في أثناء الرحلة".
وأضاف البيان: "أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية، نظرا للتدريب المتكامل الذي تقوم به الشركة بشكل دوري لمنتسبيها، ما يجعلهم على أهبة الاستعداد دائما لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة".
وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، خبر حادثة الولادة، بين مشيد باحترافيه طواقم الشركة في التعامل مع الحالات الطارئة التي تحدث خلال الرحلات الجوية، ومنتقد لإجراءات الشركة المتبعة، والتي سمحت لأمراة على وشك الولادة بالصعود على متن رحلة جوية، الأمر الذي تمنعه العديد من شركات الطيران العالمية، وطرح البعض مسألة "جنسية المولود"، متسائلين عن القانون المطبق في مثل تلك الحالات.
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