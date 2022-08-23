https://sputnikarabic.ae/20220823/التوافق-ثم-اللقاء-بين-أردوغان-والأسد-1066769562.html

التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد

التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد

نناقش في هذه الحلقة: غضب في ألمانيا رفضا للسياسة المعادية لروسيا؛ احتمال لقاء بين الأسد وأردوغان في قمة شنغهاي؛ إسرائيل تهدد "حزب الله" اللبناني إذا اقترب من... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T14:36+0000

2022-08-23T14:36+0000

2022-08-23T14:36+0000

راديو

بلا قيود

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التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد

تحدثت تقارير إعلامية عن لقاء محتمل بين الرئيسين السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/ أيلول المقبل في أوزبكستان. لكن دمشق لم تعلق، بينما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إن "اللقاء غير مخطط له، ولم تتم دعوة الأسد إلى هناك".وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، حيان سلمان:بدوره، قال الخبير بالشأن التركي، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود":غضب في ألمانيا بعد قرار حظر النفط الروسيسادت حالة من الغضب الشعبي في ألمانيا بسبب حظر النفط الروسي، والسياسات الألمانية المعادية لروسيا على حساب المواطنين، حيث يخشى الأهالي من إغلاق مصفاة نفط كبيرة في إحدى المدن تعتمد على الإمدادات الروسية عبر خط "دروجبا"، ما سيؤدي إلى مشاكل كثيرة في البطالة والطاقة.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ "بلا قيود":خبير: أستبعد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"حذرت إسرائيل "حزب الله" اللبناني من أن أي هجوم على أصول الغاز التابعة لها قد يشعل حربا. فيما قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن التهديدات الإسرائيلية "لا قيمة لها".حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، سركيس أبو زيد، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио