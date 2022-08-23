https://sputnikarabic.ae/20220823/التوافق-ثم-اللقاء-بين-أردوغان-والأسد-1066769562.html
التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد
التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد
نناقش في هذه الحلقة: غضب في ألمانيا رفضا للسياسة المعادية لروسيا؛ احتمال لقاء بين الأسد وأردوغان في قمة شنغهاي؛ إسرائيل تهدد "حزب الله" اللبناني إذا اقترب من... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T14:36+0000
2022-08-23T14:36+0000
2022-08-23T14:36+0000
راديو
بلا قيود
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التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد
التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد
تحدثت تقارير إعلامية عن لقاء محتمل بين الرئيسين السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/ أيلول المقبل في أوزبكستان. لكن دمشق لم تعلق، بينما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إن "اللقاء غير مخطط له، ولم تتم دعوة الأسد إلى هناك".وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود"، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، حيان سلمان:بدوره، قال الخبير بالشأن التركي، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود":غضب في ألمانيا بعد قرار حظر النفط الروسيسادت حالة من الغضب الشعبي في ألمانيا بسبب حظر النفط الروسي، والسياسات الألمانية المعادية لروسيا على حساب المواطنين، حيث يخشى الأهالي من إغلاق مصفاة نفط كبيرة في إحدى المدن تعتمد على الإمدادات الروسية عبر خط "دروجبا"، ما سيؤدي إلى مشاكل كثيرة في البطالة والطاقة.حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ "بلا قيود":خبير: أستبعد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"حذرت إسرائيل "حزب الله" اللبناني من أن أي هجوم على أصول الغاز التابعة لها قد يشعل حربا. فيما قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن التهديدات الإسرائيلية "لا قيمة لها".حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، سركيس أبو زيد، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
التوافق ثم اللقاء بين أردوغان والأسد
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: غضب في ألمانيا رفضا للسياسة المعادية لروسيا؛ احتمال لقاء بين الأسد وأردوغان في قمة شنغهاي؛ إسرائيل تهدد "حزب الله" اللبناني إذا اقترب من حقول الغاز.
تحدثت تقارير إعلامية عن لقاء محتمل بين الرئيسين السوري بشار الأسد، والتركي رجب طيب أردوغان، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر/ أيلول المقبل في أوزبكستان. لكن دمشق لم تعلق، بينما وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال إن "اللقاء غير مخطط له، ولم تتم دعوة الأسد إلى هناك".
وخلال مداخلة هاتفية مع "بلا قيود
"، قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، حيان سلمان:
"اليوم ومن موسكو، أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، على أن كل شيء ممكن، ونحن نؤكد أن سوريا متمسكة بالخطوط العريضة المعروفة، وهي احترام سيادة الدولة، وإنهاء الاحتلال، وعدم التدخل بشؤوننا الداخلية، وحل المشكلات الاقتصادية والسياسية على ندية، وهذا ما سمعناه في قمة طهران من الجانب الروسي والإيراني، ونحن لا نرفض التعامل مع أحد، حسب الواقع والمعطيات، وتركيا جارة، ولدينا جغرافية مشتركة".
بدوره، قال الخبير بالشأن التركي، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود
":
"وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حسم الأمر أنه لا يوجد لقاء، ونحن في الداخل التركي نقرأ بوضوح ما بين السطور، كما أن الأسد لن يكون موجودا في شنغهاي، ثانيا هكذا لقاء يحتاج إلى ترتيبات دبلوماسية، ولقاء بين وزيري الخارجية، ودبلوماسيين، ثالثا، تركيا لديها رؤية مختلفة عن سوريا التي تعتبرها راعية للإرهاب، بينما أنقرة تدعم دمشق في محاربة الانفصاليين الذين يريدون تشكيل دولة مستقلة على الأراضي السورية بدعم أمريكي".
غضب في ألمانيا بعد قرار حظر النفط الروسي
سادت حالة من الغضب الشعبي في ألمانيا بسبب حظر النفط الروسي، والسياسات الألمانية المعادية لروسيا على حساب المواطنين، حيث يخشى الأهالي من إغلاق مصفاة نفط كبيرة في إحدى المدن تعتمد على الإمدادات الروسية عبر خط "دروجبا"، ما سيؤدي إلى مشاكل كثيرة في البطالة والطاقة.
حول هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، أكثم سليمان، لـ "بلا قيود
":
"المشكلة ليست بمادة النفط أو غيرها، بل بمنطق الحكومات الأوروبية التي يعتبرها المجتمع ارتجالية، وانتقامية غير مدروسة، تؤدي إلى ضرب الاقتصاد، ومنذ أيام الاتحاد السوفييتي وسكان مدينة شفيد الألمانية يعيشون على هذه المصفاة، وتوقفها يشكل خطرا كبيرة مع عدم وجود بدائل".
خبير: أستبعد الحرب بين إسرائيل و"حزب الله"
حذرت إسرائيل "حزب الله" اللبناني من أن أي هجوم على أصول الغاز التابعة لها قد يشعل حربا. فيما قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن التهديدات الإسرائيلية "لا قيمة لها".
حول هذا الموضوع، قال الباحث السياسي، سركيس أبو زيد، لـ "بلا قيود
":
"الهدف من التهديدات تحسين شروط المفاوضات، وأستبعد أن تحصل حرب واسعة وشاملة، لأنها مكلفة جدا ولا تستطيع إسرائيل تحملها، لما لها من انعكاسات على الوضع الداخلي، والسلم العالمي، وتأمين النفط لأوروبا".
التفاصيل في الملف الصوتي...