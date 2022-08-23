https://sputnikarabic.ae/20220823/الدفاع-الروسية-قواتنا-الجوية-تدمر-معسكرا-لمسلحي-جبهة-النصرة-في-سوريا-1066778376.html
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تدمر معسكرا لمسلحي "جبهة النصرة" في سوريا
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تدمر معسكرا لمسلحي "جبهة النصرة" في سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضربات نفذها الطيران الروسي دمرت معسكرا لمسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب السورية. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T19:07+0000
2022-08-23T19:07+0000
2022-08-23T19:31+0000
روسيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
أخبار سوريا اليوم
جبهة النصرة
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وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية "دمرت القوات الجوية الروسية معسكرا لإرهابيي جبهة النصرة المتورطين في قصف مستوطنات في منطقتي خان شيخون وسراقب في محافظة إدلب، ومركز الاتصالات ومقر المسلحين وكذلك ذخيرة المدفعية. تم تصفية المستودع كاملا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بداية الشهر الجاري، رصد وتحييد مجموعة إرهابيين من جماعة "لواء شهداء القريتين"، خلال دوريات جوية في سوريا، في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة جنوبي البلاد.وبينت الوزارة أنه "انطلاقا من البادية، ارتكب المسلحون أعمالا تخريبية ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في سوريا، وتم القضاء على جميع المسلحين من قبل طواقم سلاح الجو الروسي".وكشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، عن إصابة 9 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في هجوم إرهابي في مدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، نفذته طائرة مسيرة على سوق مزدحم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
روسيا, الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, أخبار سوريا اليوم, جبهة النصرة
الدفاع الروسية: قواتنا الجوية تدمر معسكرا لمسلحي "جبهة النصرة" في سوريا
19:07 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 19:31 GMT 23.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضربات نفذها الطيران الروسي دمرت معسكرا لمسلحي "جبهة النصرة" الإرهابية (المحظورة في روسيا) في محافظة إدلب السورية.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف، في إفادة صحفية "دمرت القوات الجوية الروسية معسكرا لإرهابيي جبهة النصرة المتورطين في قصف مستوطنات في منطقتي خان شيخون وسراقب في محافظة إدلب، ومركز الاتصالات ومقر المسلحين وكذلك ذخيرة المدفعية. تم تصفية المستودع كاملا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بداية الشهر الجاري، رصد وتحييد مجموعة إرهابيين من جماعة "لواء شهداء القريتين"، خلال دوريات جوية في سوريا، في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة جنوبي البلاد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "في 4 أغسطس 2022 وأثناء قيام أطقم القوات الجوية الروسية بتمييز مجموعة من مقاتلي جماعة لواء شهداء القريتين الإرهابية أثناء قيامها بدوريات جوية، كانت هذه المجموعة الإرهابية مختبئة في الملاجئ المجهزة في صحراء بلايا، ومقر هذه المجموعة في منطقة التنف، حيث يتم دعمها وتدريبها من قبل مدربي القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي".
وبينت الوزارة أنه "انطلاقا من البادية، ارتكب المسلحون أعمالا تخريبية ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في سوريا، وتم القضاء على جميع المسلحين من قبل طواقم سلاح الجو الروسي".
وكشف نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، عن إصابة 9 مدنيين، بينهم ستة أطفال، في هجوم إرهابي في مدينة تل رفعت في ريف حلب شمالي سوريا، نفذته طائرة مسيرة على سوق مزدحم.