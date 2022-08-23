عربي
https://sputnikarabic.ae/20220823/العراق-مجلس-القضاء-الأعلى-يصدر-مذكرة-قبض-بحق-قيادي-في-التيار-الصدري-بتهمة-تهديد-القضاء-1066754455.html
العراق... مجلس القضاء الأعلى يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري
العراق... مجلس القضاء الأعلى يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري
أصدر مجلس القضاء الأعلى، في العراق، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري، صباح الساعدي. 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T10:10+0000
2022-08-23T10:13+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065865201_0:196:3000:1884_1920x0_80_0_0_e475ef013815f2a96c1add77f6f41801.jpg
وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق الساعدي عن "جريمة تهديد القضاء"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات التي نظمها أنصار التيار الصدري.وأكد المجلس أنه يباشر إجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية، وقال في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".
https://sputnikarabic.ae/20220821/الصدر-يطالب-الكاظمي-بـالتحقيق-الجاد-والفوري-في-حادث--انهيار-مزار-ديني-بكربلاء--1066702527.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065865201_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_21c0e0e0cacd896247ac9403a6e93d1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

العراق... مجلس القضاء الأعلى يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري

10:10 GMT 23.08.2022 (تم التحديث: 10:13 GMT 23.08.2022)
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
تابعنا عبرTelegram
أصدر مجلس القضاء الأعلى، في العراق، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري، صباح الساعدي.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق الساعدي عن "جريمة تهديد القضاء"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات التي نظمها أنصار التيار الصدري.
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
الصدر يطالب الكاظمي بـ"التحقيق الجاد والفوري" في حادث انهيار مزار ديني بكربلاء
21 أغسطس, 21:11 GMT
وأكد المجلس أنه يباشر إجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية، وقال في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала