https://sputnikarabic.ae/20220823/بوتين-يناقش-مع-رئيس-طاجيكستان-العلاقات-بين-البلدين-وقمة-منظمة-شنغهاي-1066752532.html
بوتين يناقش مع رئيس طاجيكستان العلاقات بين البلدين وقمة منظمة شنغهاي
بوتين يناقش مع رئيس طاجيكستان العلاقات بين البلدين وقمة منظمة شنغهاي
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمونوف، العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى موضوع قمة منظمة شانغهاي للتعاون المرتقبة في سمرقند في... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T09:32+0000
2022-08-23T09:32+0000
2022-08-23T09:32+0000
روسيا
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بحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية للكرملين.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 29 تموز/يوليو، إنه يتعين على كل دولة في منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة.وقال خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يناقش مع رئيس طاجيكستان العلاقات بين البلدين وقمة منظمة شنغهاي
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ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمونوف، العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى موضوع قمة منظمة شانغهاي للتعاون المرتقبة في سمرقند في سبتمبر/أيلول المقبل.
بحسب بيان نشرته الخدمة الصحفية للكرملين.
وجاء في البيان: "تمت مناقشة بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الطاجيكية الودية، بالإضافة إلى موضوعات القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند في سبتمبر".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 29 تموز/يوليو، إنه يتعين على كل دولة في منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها التخلي عن استخدام الدولار، لأن هذه العملة لا تبدو موثوقة.
وقال خلال لقاء صحفي
عقب اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون: "يجب على كل دولة من دول منظمة شنغهاي للتعاون أن تقرر بنفسها مدى شعورها بالراحة في الاعتماد على الدولار، بالنظر إلى عدم الموثوقية المطلقة لهذه العملة".